SURPRESA

A ex-deputada Larissa Rosado foi surpreendida ao chegar à Assembleia Legislativa no início da semana. Deputados e funcionários da Casa prestaram uma singela homenagem pelo seu aniversário, no dia 24 deste mês. Larissa sabe cultivar amizades.

CREDENCIAMENTO

A demora no credenciamento de dez leitos de UTI do Hospital São Luiz de Mossoró lembra a Via Crucis da APAMI, que instalou a primeira UTI Neonatal de Mossoró. A prefeitura boicotou o empreendimento que foi totalmente financiado pela Associação, ao custo de R$ 1milhão/mês.

SAÚDE

O secretário adjunto de saúde, Petrônio Spinelli esteve em Mossoró. No mesmo dia em que conselheiros do CRM/RN visitava unidades de saúde, Spinelli concedeu diversas entrevistas explicando a situação dramática que atravessa o Hospital Regional Tarcísio Maia.

INVESTIMENTOS

Petrônio Spinelli explicou da necessidade da adoção de medidas emergenciais, como ocorreu em Natal com o Hospital Walfredo Gurgel, que ocasionou o desaparecimento de pacientes nos corredores do hospital. O governo reconhece a crise e procura solucionar as dificuldades.

EMBAIXADOR

Os três senadores do RN, Zenaide, Jean Paul e Styvenson anunciam voto contrário à indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A indicação presidencial, depois de passar pela Comissão de Relações Exteriores, precisa ser aprovada em plenário.

PARAÍBA

A governadora Fátima Bezerra, paraibana de nascimento, julgou preconceituosa a posição do presidente Bolsonaro, chamando os governadores do Nordeste de “paraíbas”. Para ela, Bolsonaro agiu como um verdadeiro coronel.

GREVE

Os Policiais Civis e Servidores da Segurança decidiram suspender a paralisação iniciada nas primeiras horas do dia de ontem. Tudo foi resolvido quando a governadora recebeu a classe em audiência a aceitou conversar sobre suas reivindicações.

HOMENAGEM

O Conselho Universitário da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte aprovou concessão do título de Doutora Honoris Causa à professora Fátima Bezerra, governadora do RN. O título será entregue na sessão solene de 28 de setembro deste ano.

UNP

A UnP está demorando em explicar aos alunos de medicina, que pagam mensalidade superior a R$ 7 mil, as mudanças na grade curricular desse curso. O assunto está judicializado pelos alunos que contrataram advogado de Mossoró, em busca de esclarecimento para a situação.