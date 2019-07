DESPEJO

A rede de livrarias Saraiva foi o ponto de encontro dos amantes da leitura no Brasil. Depois de fechar várias de suas lojas, é alvo de ações de despejo contra 33 das 75 unidades que ainda estão em funcionamento. O fechamento das lojas é tentativa de equacionar suas contas.

REPERCUSSÃO

Depois de muitos meses sem nenhum fato positivo a divulgar, o MDB do Rio Grande do Norte há vários dias que repercute um convite feito por Garibaldi e Walter Alves ao deputado estadual Dr. Bernardo. Prestem atenção, ainda não foi ainda a filiação, mas apenas um convite.

HENRIQUE

Prefeitos, vereadores e lideranças políticas viajam até Natal para uma conversa com o ex-deputado Henrique Alves. Querem saber sua opinião sobre possíveis composições para as eleições de 2020. Henrique sempre foi o grande articulador político do MDB.

APOIO

As provocações do presidente Jair Bolsonaro aos governadores do Nordeste mostram a má vontade existente do presidente para com esses gestores estaduais. Tudo isso num momento em que os estados brasileiros precisam, como nunca, do apoio do Governo Federal.

FÁBIO

Diferente de Beto Rosado (PP) e Walter Alves (MDB), que minimizaram as críticas por seus votos favoráveis à reforma da Previdência, o deputado Fábio Faria fez o contrário: “quero agradecer ao sindicato por fazer minha propaganda”. Claro, seus eleitores apoiam a reforma.

FISCALIZAÇÃO

Representantes do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte estiveram em Mossoró avaliando a situação dos prestadores de serviços médicos. Estiveram nas UPAs, Hospital Regional Tarcísio Maia, Postos e Unidades de Saúde.

SOLICITAÇÃO

Os conselheiros do CRM/RN vieram em atendimento de solicitação do Ministério Público Estadual, em processão iniciado há cerca de dois anos. O relatório será entregue diretamente ao MP.

CADASTRAMENTO

O ter Do Rio Grande do Norte já concluiu o processo de cadastramento no sistema biométrico de votação. No Brasil, esse índice chegou a 69,57%, com 146 milhões de eleitores brasileiros com suas digitais inseridas no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral.

GÁS

A partir de hoje, quarta-feira (24), a Petrobras reduzirá em 9,8% o preço médio do gás liquefeito do petróleo (GLP) industrial e comercial, vendido nas refinarias em embalagens acima de 13 kg.

SEGURANÇA

O Governo do Rio Grande do Norte anuncia investimento total de R$ 80 milhões, na área da segurança pública, em equipamentos e em pessoal. Os recursos são oriundos de convênio firmado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

CANDIDATURA

O governador do Maranhão, Flávio Dino, é aspirante a candidato a presidente da República em 2022. A crítica que recebeu do presidente Bolsonaro serviu para coloca-lo no cenário nacional, oportunidade que ele jamais esperou. Poderá ser o candidato de oposição a Bolsonaro.

RESPOSTA

O governador Flávio Dino aproveitou para firmar sua posição antibolsonaro, declarando que o presidente é “insano” e lidera uma “minoria sectária” determinada a “criar confusão e dividir o país”. Isso prova que tem um insano no comando do país”.