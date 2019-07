AÇÃO

O senador Jean-Paul Prates convocou o secretário de Comércio Exterior, Marcos Prado Troyjo a prestar esclarecimentos na comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre prorrogação de vantagens na importação do sal chileno.

MERCOSUL

Não precisa de muita explicação. As vantagens já existiam e, com a extinção do prazo concedido, foram simplesmente prorrogadas. Coisa de acordo com o Mercosul, onde os países tiram vantagens e abrem parte do mercado aos demais participantes do acordo.

PREVIDÊNCIA

A governadora Fátima resiste em pé. Mas, alguns dos seus principais secretários estão dando declarações de que a reforma da Previdência é necessária para a sobrevivência do Estado. Secretário divergindo da governadora? Fosse com Bolsonaro esses ministros seriam demitidos.

MJUDANÇA

O deputado estadual Dr. Bernardo Amorim deverá trocar de partido. A mudança teria sido acertada em encontro com o ex-senador Garibaldi Alves e com o deputado federal Walter Alves. Ponto positivo para o MDB. que só tem perdido lideranças depois da saída de Henrique.

COMPENSAÇÃO

A filiação do deputado Dr Bernardo ao MDB compensaria a perda do deputado Hermano Morais que, preterido algumas vezes pelo partido para disputar o cargo de prefeito de Natal, deixa o MDB e procura realizar seu projeto em outra legenda.

MOBILIZAÇÃO

A vereadora Sandra Rosado tem desenvolvido ampla articulação política. Ontem, retornou à Natal, onde retomará conversas mantidas com lideranças políticas regionais do RN. Semana passada Sandra acompanhou vereadores de Mossoró em contatos na capital do estado.

HENRIQUE

O ex-deputado Henrique Alves esteve em Mossoró, no último final de semana. Veio para uma acontecimento social, mas aproveitou e conversou política à vontade. E mostrou estar bem antenado com tudo que se passa na política do Rio Grande do Norte.

CANDIDATURA

É possível que Tião da Preste não aspire mais a prefeitura de Mossoró. Jorge do Rosário, que foi candidato a vice-prefeito, entretanto, tem mostrado interesse no assunto e permanece atento aos movimentos que dizem respeito à sucessão municipal.

SOBRENOMES

A ex-primeira dama de Natal poderá disputar o cargo de prefeita de Parnamirim. Em suas mobilizações, tem preferido usar o nome de Andréa Ramalho, ao sobrenome Alves, adquirido com o casamento com o ex-prefeito Carlos Eduardo.

EMBAIXADOR

O presidente Bolsonaro definiu, e ponto final. Carlos Eduardo será embaixador do Brasil nos Estados Unidos, doa em quem doer. Pouco importa que o presidente venha a ser acusado de agir em sentido contrário ao seu discurso de campanha. Filho é filho, família é família.

LOTERIA

Confirmado. A aposta da quina no último sorteio da Mega Sena foi para uma aposta feita no município de Macaíba, na Grande Natal. O acertador receberá o prêmio máximo, no valor de R$ 1.379.969,56. A quadra, por sua vez, saiu para 81 apostadores, no valor de R$ 4.783,24.

PECADO

Os partidos de oposição não conseguem um entendimento quando se trata de sucessão municipal. Os deputados Alyssom Bezerra e Isolda Dantas, por exemplo, parece que se odeiam amigavelmente. Será difícil a união dos dois se o candidato a prefeito não for um terceiro.