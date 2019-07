ARTICULAÇÕES

Ninguém pense que o insucesso em uma eleição signifique o ostracismo político. Conhecedor dessa realidade, o ex-senador José Agripino articula com correligionários e com ex-auxiliares de administrações na prefeitura e no governo do Estado a reorganização de suas bases.

COMPOSIÇÃO

E, como será a articulação política visando a reeleição da prefeita Rosalba Ciarlini? O primeiro passo é reconquistar a base popular, o que ela tem feito diariamente. São visitas aos bairros, distritos, conversas com aliados e, até, com líderes da oposição. Tudo isso visando 2020.

APOIO

A governadora Fátima Bezerra ainda não está investindo politicamente em Mossoró. Para os militantes do partido dos trabalhadores, sua candidata a prefeita será a deputada estadual Isolda Barreto, até porque não existe outro nome no tabuleiro político para essa disputa.

ALLYSOIN

O deputado estadual Allyson Bezerra tem sido criticado por correligionários pela falta de humildade. Na sucessão municipal, por exemplo, acredita que o fato de ser deputado poderá garantir uma vitória no pleito municipal. A história mostra que não é bem assim.

ESTRATÉGIA

Ninguém entendeu a estratégia do presidente Jair Bolsonaro em provocar os governadores do Nordeste. Fosse no tempo de Jânio Quadros algum fator externo poderia ser apontado, mas, com Bolsonaro, isso não pode ser alegado. Os nordestinos vão continuar “paraíbas”.

FÁTIMA

Para a governadora Fátima, a atitude de Bolsonaro justifica sua posição em relação ao governo federal. E lembra a carta dos governadores do Nordeste: “os governadores aguardam por parte da presidência da República e reiteram a defesa da Federação e da democracia.”

SAL

Os produtores de sal do Rio Grande do Norte estão d3ecepcionados com a falta de reação da bancada federal do RN em relação ao decreto presidencial que abriu o mercado nacional à importação do sal chileno. A decisão agravará mais ainda a cri