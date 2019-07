LIMITE

O Tribunal de Contas do Estado divulga levantamento onde aponta que 91% (mais da metade” dos 167 municípios do Rio Grande do Norte estão ultrapassando os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LFR).

PSDB MULHER

A presidente do diretório regional do PSDB Mulher no Rio Grande do Norte, ex-deputada Larissa, participou de encontro do partido realizado em Recife. Na pauta, projeto de expansão desse segmento partidário nos estados, com motivação e filiação de novos simpatizantes.

PAVIMENTAÇÃO

Além da preocupação com a recuperação de ruas e avenidas na cidade, a prefeita Rosalba Ciarlini determinou o asfaltamento de ruas no sítio Ema, Santo Antônio e Tabuleiro. As estradas vicinais também estão sendo reconstruídas.

AUMENTO

Os membros do Tribunal de Contas do Estado do N reajustaram seus próprios salários em 16,38%, passando de R$30,47 mil para R$ 35,46 mil. Decidiram por resolução interna para evitar o desgaste que a mensagem de aumento sofria na Assembleia Legislativa.

PARAÍBA

O presidente Bolsonaro chamou todos os nordestinos de Paraíba. Dessa forma, brasileiros de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe perderam a naturalidade. Somos todos “os paraíbas”.”

DESPEDIDA

O deputado Eduardo Bolsonaro tem como certa sua indicação para embaixador do Brasil nos Estados Unidos e prepara sua despedida da Câmara com a realização de seminário internacional, “Desafios à Defesa Nacional e o papel das Forças Armadas”, em 14 de agosto.

RECESSO

O plenário da Câmara Municipal de Mossoró entrou em recesso por um período reduzido de 15 dias. As mudanças na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara reduziram ainda o recesso de final/começo do ano em 38 dias.

DEFENSORIA

medida provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro manteve 819 servidores requisitados do Poder Executivo Federal na Defensoria Pública da União (DPU). Com isso, continuam abertas as 43 unidades no país, entre elas, a de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

BENEFICIAMENTO

No Facebook, o presidente Bolsonaro reafirmou: Lógico, que é filho meu, pretendo beneficiar filho meu, sim. Pretendo, se puder, dar filé mignon, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon, nada a ver, é realmente, nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo.

CAMINHONEIROS

A classe dos caminhoneiros discute a possibilidade de uma nova paralisação nacional. Para discutir o assunto estão utilizando 15 novos grupos de WhatsApp, colocando em alerta os setores governamentais que temem a repetição do que ocorreu com a paralisação de 2018.