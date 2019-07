FALECIMENTO

A coluna solidariza-se com a família do ex-vereador Francisco Silmar da Silveira Borges, “Chico Borges, que faleceu ontem, 18, no Hospital Wilson Rosado. Chico estava com 84 anos e mantinha um vasto círculo de amizades.

DETRAN

Em protesto pela retirada da autonomia financeira das autarquias e renovação do quadro de funcionários do órgão, o Detran anuncia paralisação de suas atividades por três dias, 23 e 24 de julho e 13 de agosto. De quebra, querem o pagamento dos salários em atraso.

CONSÓRCIO

Finalmente, a Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei de iniciativa do Executivo ratificando o Protocolo de Intenções para criação do Consórcio dos nove estados da região Nordeste. O projeto foi enviado à Assembleia desde o dia 02 de maio.

VEREADORES

Houve mudança na lei eleitoral e, nas eleições de 2020, não serão permitidas alianças na chapa proporcional. As coligações somente acontecerão nas candidaturas majoritárias de prefeitos. Essas regras obrigam os candidatos a uma análise mais profunda sobre as chances de cada um.

VISITA

A vereadora Sandra Rosado esteve em Natal e aproveitou para uma visita à Assembleia Legislativa, onde exerceu um mandato de deputada estadual. Conversou com o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira e com outros parlamentares estaduais.

LEIS

O Rio Grande do Norte teve quase 100 novas leis em vigor no primeiro semestre de 2019. Esse trabalho legiferante pode ser creditado, em parte, a grande renovação parlamentar ocorrida na Assembleia.

SEGURANÇA

O Governo do Estado e a Polícia Federal criam força-tarefa de combate ao crime organizado. A governadora Fátima considera o acordo um avanço no combate ao crime organizado e na busca pela diminuição dos índices de criminalidade no Rio Grande do Norte.

PREVI

A Previ Mossoró é destaque em revista especializada como modelo de gestão, a RPPS do Brasil. A gestão e as iniciativas voltadas aos aposentados e pensionistas da Mossoró por meio da PREVI é apontada como modelo de gestão a ser seguida por outros municípios.

REDUÇÃO

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho avalia que os acordos entre os partidos para aprovar concessões à reforma da Previdência reduziram para R$ 933,5 bilhões a economia estimada em 10 anos.

EMBAIXADOR

O presidente Jair Bolsonaro reitera que pretende indicar o filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Se houve dificuldades, disse, o filho poderá ser o ministro da Relações Exteriores, coordenando todas as embaixadas no exterior.