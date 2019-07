SUCESSÃO

Alguns observadores da cena política ensaiam os primeiros passos nas projeções para sucessão municipal no próximo ano. A candidatura à reeleição da prefeita Rosalba Ciarlini é dada como certa. A oposição, por sua vez, tem vários nomes em condições para a disputa municipal.

UNIÃO

Na oposição, todos reconhecem a importância fundamental da união de todos em torno de um único nome. Mas, sabem que será difícil chegar a um nome que receba um apoio unânime. São muitos “caciques”, todos certos que representam o nome certo para a vitória.

MISCELÂNEA

Um detalhe que merece ser ressaltado é a composição ideológica das forças ideológicas. É possível indicar candidaturas tidas como “de esquerda” que dificilmente conviverão com representantes da “direita”, desde empresários bem-sucedidos a bolsonaristas apaixonados.

CONVERGÊNCIA

Boa parte das lideranças oposicionistas acredita que o entendimento irá acontecendo de maneira automática, à medida que se aproxime da data das convenções. Espera, também, que Rosalba não consiga manter o bloco político monolítico que possibilitou sua eleição em 2016.

VICE

Nas conversas reservadas, fala-se que a atual vice-prefeita não será mantida na composição da chapa majoritária. O cargo seria utilizado para atrair lideranças que estão na oposição, mas acenam com a possibilidade de apoio à reeleição da prefeita Rosalba Ciarlini.

CAMPANHA

Enquanto não se define o quadro político de 2020, Rosalba está em constante mobilização, como prefeita, visitando obras, realizando encontros e participando da vida ativa da cidade, sempre na condição que o cargo lhe proporciona.

CENA URBANA

Em sua coluna de domingo, na Tribuna do Norte, o jornalista Vicente Serejo analisa a atividade de políticos e empresários do Rio Grande do Norte. Na política, lembra Pedro Velho, Alberto Maranhão, Eloy de Souza, Tavares de Lyra, Dinarte e Aluízio Alves, Cortez Pereira, Tarcísio Maia e Geraldo Melo.

HOJE

Hoje, continua Serejo, “temos uma bancada inexpressiva de senadores, herdeiros de fenômenos e oportunismos políticos, e sem história de luta. De deputados federais sem espírito público, de um poder jurídico e uma corte de contas que legislam em causa própria”.

INVESTIMENTOS

A Unimed Natal anuncia investimento de R$ 100 milhões na sua unidade hospitalar em Natal que se tornará um dos maiores complexos de saúde do Rio Grande do Norte. O complexo constará de Hospital Materno Infantil, Pronto Atendimento Pediátrico e Hospital Geral.

EMENDAS

O presidente Bolsonaro não resistiu e adotou medidas que chama de “velha política”. Em apenas dez dias autorizou o empenho de R$ 1,5 bilhão em emendas individuais de 550 deputados e ex-deputados federais. Tudo pela reforma da Previdência.

DALLAGNOL

De uma hora para outra, o procurador Deltan Dallagnol, que se apresentava como paladino no combate à corrução, é flagrado em conversas onde articulava a criação de empresas para organizar eventos e palestras e lucrar com os efeitos da popularidade da Lava Jato.

GEBRAN

Além de Dallagnol, o Intercept Brasil divulgou conversas que comprometem o desembargador Pedro Gebran Neto, do Tribunal Federal da 4ª Região, TRF4, responsável pelos processos da Lava Jato no Paraná, conversando com procuradores responsáveis por acusações no processo.