NEPOTISMO

Não se trata de brincadeira. O presidente Jair Bolsonaro admite nomear Eduardo Bolsonaro, seu filho deputado federal, para embaixador nos Estados Unidos enquanto o presidente Donald Trump pensa em designar o filho Eric para embaixada dos EUA no Brasil.

VACÂNCIA

O cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos está vago há três meses, desde que o antigo embaixador Sérgio Amaral, indicação de Michel Temer foi removido a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro.

PRAÇA

A recuperação da praça Wilma de Faria pela prefeitura de Mossoró foi uma indicação da vereadora Sandra Rosado, embora o cerimonial tenha procurado omitir sua participação. Foi preciso a vereadora pedir o microfone mostrar a verdade dos fatos, sob aplauso dos presentes.

EMENDAS

Ainda sobre emendas parlamentares. Os votos da bancada federal do RN favoráveis á reforma da Previdência, em termos financeiros, possibilitarão a liberação de R$ 150 milhões em emendas parlamentares, com liberação em menos de 36 horas.

ESCLARECIMENTOS

É incrível o número de pessoas que não sabe o que representa uma emenda parlamentar. Muitos acreditam que os recursos são destinados aos próprios parlamentares. Na verdade, essas verbas são destinadas ao governo estadual, municípios, universidades, fundações, etc…

ESCLARECIMENTO

O deputado federal Benes Leocádio afirma que votou a favor da reforma de Previdência para que o Brasil não seguisse o caminho do Rio Grande do Norte. E defendeu que governos estaduais e municipais realizem sua reforma local para que a situação financeira não se agrave.

CRÍTICA

O deputado estadual Tomba Faria questiona a administração Fátima Bezerra: “O que o governo fez até hoje? Qual foi a medida que o governo tomou para solucionar os problemas que o estado passa e colocar em dia a folha de pagamento”?

TRT

Os advogados Marcelo Barros, Eduardo Rocha e Marisa Almeida, Augusto Maranhão, Lúcia Jales e Eduardo Gurgel foram os seis advogados mais votados para a lista sêxtupla do Quinto Constitucional, entre os 23 advogados que concorreram à lista.

DEVOLUÇÃO

Na discussão sobre a devolução de sobras parlamentares dos Poderes ao Executivo o deputado Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa faz uma revelação surpreendente: o Poder Legislativo já repassou ao Governo do RN mais de R$ 66,5 milhões somente em 2019.

RECONHECIMENTO

Nenhum parlamentar do RN teve atuação destacada no processo da reforma da Previdência. Mas, o ex-deputado, Rogério Marinho conquistou espaço no cenário federal, elogiado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e por Bolsonaro.

FPM

Na última distribuição da parcela do Fundo de Participação, a primeira do mês, ficou patente a dificuldade em que se encontram os municípios do estado. Quarenta e quatro dos cento e sessenta e sete municípios ficaram com “saldo zero”.

EXCLUSÃO

No texto base da reforma da Previdência, aprovado em primeiro turno na Câmara, nenhuma das emendas sugeridas pelos magistrados foi aprovada. A falta de mobilização da magistratura poderá trazer prejuízos, como o sistema de pensão e regra de transição.

DILMA

A ex-presidente Dilma Rousseff revela o temor de empobrecimento dos idosos brasileiros com a reforma. “O que vai acontecer agora? O que está acontecendo no Chile: aposentados que chegaram ao fim da vida de trabalho e não têm recursos suficientes para sobreviver”.