PETRÓLEO

A Câmara Municipal de Mossoró realiza hoje, quinta-feira (11), Audiência Pública proposta pela vereadora Sandra Rosado para debater o setor de petróleo diante da perspectiva criada para o segmento com a futura exploração de campos maduros pela empresa Petrorecôncavo.

REELEIÇÃO

A candidatura à reeleição da prefeita Rosalba Ciarlini é tida como certa, sem questionamentos por parte dos correligionários. Na oposição ainda não surgiu uma liderança capaz de unir os partidos, com a busca do entendimento permanecendo somente no discurso.

OPOSIÇÃO

A oposição à prefeita Rosalba Ciarlini está concentrada principalmente em alguns blogs da cidade que, diariamente, tecem críticas justas ou injustas, às vezes até fabricadas, na expectativa de gerarem resultado prático. Claro, alguns se julgam formadores de opinião.

FALECIMENTO

Morre aos 76 anos o jornalista Paulo Henrique Amorim. Esteve em Mossoró no final dos anos 80 a convite presidente da ACIM, Diran Amaral para proferir palestra sobre perspectivas da economia brasileira, sendo saudado pelo governador Geraldo Melo

MOBILIZAÇÃO

Os 21 vereadores mossoroenses encaminharão à bancada federal do RN ofício protestando contra a possibilidade de fechamento da Defensoria Pública da União em Mossoró. Ontem, conversaram com os dois defensores da DPU em Mossoró.

MDB

O professor Luiz Eduardo Carneiro Costa, ex-Chefe da Casa Civil no governo Garibaldi Alves afirmou que o MDB “não volta a ser o que era antes”. O partido tem perdido sua influência no estado e a situação se agrava com a crise entre os primos Henrique e Garibaldi Alves.

DESEMPENHO

O MDB/RN perdeu espaço nas última eleições, ao ponto de Garibaldi Alves, um dos maiores líderes do partido, haver perdido para candidatos inexpressivos. Luiz Eduardo revelou o “espanto” de Garibaldi não esperava ser o quarto colocado em Natal.

GOVERNO

Não é somente o MDB que acompanha com interesse o desempenho do governo Fátima Bezerra. A recuperação de suas lideranças e a possibilidade da conquista de novos cargos eleitorais importantes pode depender da avaliação da atual administração.

ATRASO

O Instituto de Previdência do Estado do RN ainda não pagou o mês junho aos aposentados da Assembleia Legislativa. É que a própria Assembleia, que adiantava, os recursos para essa finalidade não fez o repasse. Ainda não se sabe quando será feito esse pagamento.

VOTAÇÃO

Não houve surpresas em relação aos votos da bancada federal no projeto de reforma da Previdência. Votaram sim os deputados Benes Leocádio, Beto Rosado, Fábio Faria, João Maia e Walter Alves. Votaram contra apenas os deputados Rafael Motta e Natália Bonavides.