APOIO

A governadora Fátima e o secretário da Saúde, Cipriano Maia, reuniram-se com deputados federais e estaduais e a senadora Zenaide Maia na busca de apoio político junto ao Ministério da Saúde. O déficit da saúde para 2019 é de R$ 154 milhões. Querem que ao governo federal cubra esse valor.

DESEMPREGO

O problema do desemprego, a qualificação profissional e a reintegração do trabalhador no mercado de trabalho foram tema de Audiência Pública, na tarde desta segunda-feira (8), na Assembleia Legislativa.

TRANSFERÊNCIA

Silenciosamente, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) transferiu da Penitenciária Federal de Mossoró para uma prisão federal em Porto Velho, dois suspeitos de assassinarem Marielle Franco, o sargento reformado da PM Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio de Queiroz.

MORO

O pedido de afastamento do cargo de Ministro da Justiça, Sérgio Moro, coincide com o auge das publicações do site The Intercept Brasil. Para uns, o ministro está precisando de descanso. Outros acham que Moro prepara o contra-ataque quando novas denúncias forem divulgadas.

DOAÇÃO

A Câmara Municipal de Mossoró entregou 100 resmas de papel ofício (50 mil folhas) à Fundação Vingt-un Rosado. O material auxiliará o trabalho da entidade, promotora do maior movimento editorial do Brasil, a Coleção Mossoroense.

MELÃO

o acordo entre o Mercosul e a União Europeia prevê proteção para 36 produtos tipicamente brasileiros. O melão de Mossoró consta dessa relação. Atualmente o estado vende cerca de US$ 110 milhões anuais para a Europa, cerca de 500 mil toneladas de melão.

LEITE

O Governo do RN iniciou os testes do aplicativa que será utilizado para fiscalizar e monitorar as entregas do Programa do Leite Potiguar. O sistema de controle foi iniciado em Macaíba, onde as famílias estão recebendo o benefício por meio de um cartão com QR Code.

HRTM

A nova dirigente do HRTM, assistente social Herbênia Ferreira da Silva, em entrevista ao jornalista Saulo Vale, afirmou que as principais prioridades de sua gestão serão a redução da constante superlotação na unidade e a abertura de novos leitos de UTI.

OAB

O presidente Bolsonaro parece mais um metralhadora giratória, atingindo a gregos e troianos. A OAB também não escapou e foi alvo do presidente que perguntou, “Para que serve essa Ordem dos Advogados do Brasil a não ser para defender quem está à margem da lei?”

GREENWALD

O Ministério da Economia divulgou nota onde afirma que o ministro Paulo Guedes e o Coaf vão responder aos pedidos de explicação do TCU sobre supostas investigações de movimentações financeiras do jornalista Glenn Greenwald, respeitando o prazo de 24 horas para as respostas.