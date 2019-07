JOÃO GILBERTO

Morreu aos 88 anos. Era considerado o pai da bossa nova. Para o escritor Ruy Castro, autor de Chega de Saudade – A história e as histórias da Bossa Nova, Vinicius de Moraes e Tom Jobim não teriam feito a Bossa Nova Sozinhos, ele sim.

FPM

A Confederação Nacional de Municípios conseguiu e, na próxima semana, receberão repasse extra de 1% do Fundo de Participação dos Municípios, um total de R$ 4,33 bilhões. Essa importância será dividida entre os 5.568 municípios no país

INTERESSE

O deputado Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia volta suas atenções para Mossoró. Na semana passada solicitou à governadora Fátima Bezerra maior patrulhamento policial para os bairros de Mossoró, além de investimento na recuperação e melhorias de estradas da região.

NEPOTISMO

O deputado Kelps Lima considera que a lei existente de combate ao nepotismo tem brechas que precisam ser reparadas. Por isso, apresentou projeto de lei que endurece o combate ao nepotismo, sobretudo e relação aos governadores de Estado.

PEDOFILIA

O deputado federal Fábio Faria quer que as companhias aéreas nacionais exibam, durante os voos que excedam uma hora, filmes ou vídeos com duração mínima de trinta segundos, que veiculem campanha de combate à pedofilia, sob pena de multa.

VISITA

No Incor, em São Paulo, o deputado General Girão recebeu a visita do colega deputado Federal Eduardo Bolsonaro. Girão substituiu a válvula aórtica e passa muito bem. Disse que em trinta dias estará pronto para voltar à “pancadaria”.

AGRIPINO

O ex-senador José Agripino foi homenageado por auxiliares dos tempos em que foi prefeito de Natal (1979) e governador do Rio Grande do Norte. Presentes à homenagem a esposa Anita Catalão e o filho Felipe Maia, ex-deputado federal.

COPA

Depois de seis anos, a Seleção Brasileira volta a decidir uma final da copa América 2019. O jogo será às 17 horas, no estádio do Maracanã.

DESEMPREGO

Acabou a garantia do emprego para quem tem diploma de curso superior, com o desemprego entre os mais qualificados aumentando em 13% nos seis primeiros meses de 2019. Por outro lado, a renda média para profissionais com curso superior caiu 0,9%