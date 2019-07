MOSSORÓ



O deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, solicitou maior patrulhamento policial para os bairros de Mossoró, além de investimento na recuperação e melhorias de estradas da região

DEVOLUÇÃO

O deputado José Dias, relator da LDO retirou da proposta o dispositivo que determina a devolução das sobras orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário, TCE, Defensoria Pública e MPRN. Repetiu o que aconteceu em 2018, no governo Robinson Faria.

PROFESSORES

A Assembleia Legislativa aprovou matéria que permite o governo do Estado prorrogar excepcionalmente e por um novo período de seis meses, a contratação temporária de professores da Educação Profissional na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte.

MOSSORÓ

O deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, solicitou maior patrulhamento policial para os bairros de Mossoró, além de investimento na recuperação e melhorias de estradas da região.

CANDIDATURAS

Enquanto em alguns municípios os candidatos a prefeito ainda não estão definidos, o Partido Verde convidou o professor Carlos Alberto para ser seu candidato nas eleições de 2020. Carlos Alberto foi candidato a governador em 2018 pelo PSOL.

PARTIDO

Em Mossoró, que pretende mudar da partido é o vereador Genilson Alves, do PMN, que entrou com ação no TER pedindo autorização para trocar de legenda sem perder o mandato. O mais provável é que se filie ao Avante

ERUNDINA

A deputada Luiza Erundina (PSOL-SP) chamou atenção nos debates sobre a reforma da Previdência. Aos 84 anos, manteve-se firme, permanecendo-se ativa durante todo tempo em que durou a discussão, que cruzou a madrugada e foi até as primeiras horas da manhã.

DEFESA

A imprensa nacional projetou a ausência da governadora Fátima Bezerra nas discussões sobre a reforma da Previdência, colocando-a entre os que são contra o projeto. Coube ao senador Jean-Paul sair em defesa da governadora, assegurando que ela não é contra a reforma. Será?

REPERCUSSÃO

A associação da revista Veja com o The Intercept Brasil confere maior projeção às denúncias que estão sendo veiculadas contra o ministro Sérgio Moro. Depois de cinco capas com Moro apresentado como herói, a de hoje mostra um Moro fazendo “justiça com as próprias mãos”.

FALECIMENTO

A coluna registra com pesar o falecimento do comerciante José Moraes de Lima, 84, que dirigiu durante muitos anos s “Casa Moraes”, na rua Cel. Vicente Saboia. O sepultamento ocorrerá às 17 horas de hoje.

TCU

O ministro Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União), determinou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, responda em 24 horas se o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) está analisando as movimentações financeiras do jornalista Glenn Greenwald.

DEDUÇÃO

Sem oferecer assistência médica aos brasileiros, o governo estuda a troca das deduções médicas pela redução de 8% em todas as atuais alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Física. Segundo o Ministério da Fazenda, a mudança poderá beneficiar mais contribuintes.

VITÓRIA

O presidente Bolsonaro, com a reforma da Previdência, conseguiu o que os ex-presidentes Lula, Dilma e Temer não lograram durante suas gestões. Para isso contou com o decisivo apoio do presidente da Câmara dos deputados e da consciência nacional da necessidade da reforma.