MÉDICOS

A prefeitura de Mossoró realizou processo seletivo para contratação de 60 médicos para atuarem nas unidades de saúde. Em Natal, 53 dos médicos concursados não compareceram à convocação da Secretaria de Saúde para trabalhar nos hospitais regionais do RN.

QUESTIONAMENTO

Sem explicação o fato de a governadora Fátima Bezerra não ter comparecido aos encontros realizados em Brasília para incluir os Estados na Reforma da Previdência. Certamente a situação da previdência estadual não é das melhores.

SUBSTITUIÇÃO

O médico Eliezer Laurindo Ferreira da Silva solicitou afastamento do cargo de diretor geral do Hospital Regional Tarcísio Maia. A assistente social Herbênia Ferreira foi nomeada e assumiu o cargo. Sai um companheiro e entra uma companheira.

APELO

Na Assembleia, o deputado Kelps Lima (SDD) declarou que vai apelar à governadora que inicie uma discussão sobre a Previdência estadual. Segundo Kelps, “radicais que estão no entorno da governadora impedem o debate”.

LGBT

A Assembleia Legislativa do RN discutiu ontem, quinta-feira (4), a importância de viabilização de ações do Poder Público em prol das pessoas lésbicas, bissexuais, transexuais, gays e intersexuais (LGBTI). A audiência pública reuniu representantes dos movimentos LGBTI.

CIDADANIA

O prefeito Álvaro Dias foi deputado estadual por vários anos. Não chegou a ser notado pelos vereadores da capital, nem mesmo quando presidente da Assembleia. Agora, como prefeito de Natal, a Câmara Municipal lhe concedeu o título de cidadania natalense.

STYVENSON

O senador Styvenson Valentim surpreendeu ao cometer irregularidade no recebimento de seus salários quando passou para a reserva. Com apenas 15 anos de exercício no cargo, vinha recebendo remuneração integral e não proporcional, como determina a lei.

RESERVA

Ao ser eleito senador, ano passado, Styvenson passou para o quadro de reserva da Polícia Militar. Como tinha apenas 15 anos de profissão, não poderia receber aposentadoria integral, mas 15/30 avos do valor que ganhava quando na ativa.

BIRINHA

Faleceu ontem em Natal, aos 99 anos, o jornalista Ubirajara Macedo, conhecido por Birinha, um dos primeiros integrantes do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Norte, que marcou a história do jornalismo potiguar.

DECEPÇÃO

Prefeitos, vereadores e lideranças políticas que viajam à Brasília em busca de recursos para seus municípios não escondem a decepção com a atual bancada federal. “Bem diferente dos deputados e senadores que não foram reeleitos, mas conseguiam a liberação de verbas”

BOLSONARO

A aprovação do relatório do deputado Samuel Moreira na comissão especial da reforma da Previdência, 36 votos a favor e 13 contra, foi uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro. O projeto segue para o plenário onde precisa do voto favorável de 3/5 dos parlamentares.