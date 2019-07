DOAÇÃO

O secretário de Segurança Pública do RN, Cel. Francisco Araújo e o Comandante Geral da Polícia, Cel. Alarico, foram à Brasília e ontem, quarta-feira (03), receberam equipamentos para a Polícia Militar no valor de R$ 2 milhões de reais.

SEGURANÇA

26 estados e o DF foram beneficiadas nesse programa. Ao RN foram entregues cinco viaturas, sendo três pick-ups e dois micro-ônibus, 36 armas e 20.273 munições letais, 193 armas e 3.536 munições não letais, além de equipamentos tecnológicos e de proteção individual.

DESCONFIANÇA

Almoço articulado pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Izabel Montenegro e o líder da prefeita, vereador Alex Moacir, gerou desconfiança entre os demais membros da base aliada de Rosalba. Em vez de unir, os dois estão sempre apostando na desunião da bancada.

AUXÍLIO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa do RN aprovou, na última terça-feira, 2, um projeto de lei de autoria do deputado Kleber Rodrigues (Avante) que cria o Programa Pró-Emprego que cria o Programa Pró-Emprego.

BOLSA

Se aprovado em plenário e sancionado pela governadora Fátima o projeto vai funcionar como programa de auxílio a pessoas desempregadas no Estado, cerca de duas mil pessoas teriam uma bolsa-auxílio para se capacitarem para voltar ao mercado de trabalho.

UNIÃO

Em Mossoró, os principais líderes oposicionistas entenderam não ser possível a união de forças para a disputa majoritária no próximo ano. Decidiram trabalhar isoladamente na tentativa de fortalecimento de cada um, ao menos, para serem lembrados nas eleições de 2022.

REAÇÃO

A governadora Fátima tem o apoio da maioria dos sindicatos do estado. Entretanto, os ligados ao serviço público estadual não estão dando trégua à governadora e rejeitaram a proposta do Governo de pagamento dos salários de julho, agosto e setembro.01

AMAZÔNIA

Diante da política ambiental do governo Bolsonaro, países europeus estão comunicando o corte de verbas para o Fundo da Amazônia. A Noruega, que já repassou mais de 3 bilhões de reais anunciou que vai suspender os repasses, o mesmo ocorrendo com a Alemanha.

REDES

Instagram, Facebook e WhatsApp apresentaram intalibilidade durante todo o dia de ontem. Funcionário da empresa reconheceu que “realmente estamos com uma instabilidade que está afetando várias contas. Os times estão trabalhando para corrigir, mas ainda não há previsão para restabelecimento”

MULHERES

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli se reuniu com representantes da bancada feminina da Câmara e do Senado para debater como ampliar a representação das mulheres em cargos eletivos e lideranças partidárias. A ministra Cármen Lúcia também participou do encontro.