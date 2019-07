GREVE

O Sindicato dos Servidores da Administração Indireta articula deflagração de greve, a exemplo do que já foi feito pelos servidores da administração direta. As reivindicações são as mesmas, aumento salarial e pagamento dos salários atrasados.

COLUNISTAS

O jornal Tribuna do Norte traz de volta às suas páginas quatro colunistas de primeira linha: Alex Medeiros, Vicente Serejo, Cassiano Arruda Câmara e Rubens Lemos Filho. As colunas também estarão disponíveis na versão online da Tribuna do Norte.

INTRANSIGÊNCIA

O deputado federal Fábio Faria (PSD) lamentou a intransigência da governadora Fátima Bezerra, afirmando “espero que ela se liberte da ideologia, consiga refletir, pensar grande. Além do partido, há um Brasil, há um estado”, finalizou.

HOMICÍDIOS

No balança divulgado pelos órgãos de segurança do governo do estado do Rio Grande do Norte, no primeiro semestre de 2019 houve uma redução de 30% quando comparado ao mesmo período no ano de 2018.

INVESTIGAÇÃO

Na audiência na CCJ da Câmara dos Deputados a oposição questionou o ministro Moro sobre a informação de que a Polícia Federal abriu investigação sobre as finanças do jornalista Blenn Greewald, diretor do site The Intercept Brasil. Moro preferiu não responder a essa pergunta.

PERIGO

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, considera o episódio de extrema gravidade. “isso é gravíssimo, pois abre um precedente para qualquer jornalista, a depender da matéria que publica, ser investigado pelo Polícia Federal por conta do seu trabalho.”

PREVIDÊNCIA

Erraram os governadores do Nordeste ao deixarem seus estados fora da reforma da Previdência proposta pelo governo federal. No RN, a previdência caminha para a insolvência total, sem que a governadora Fátima sugira medidas efetivas que impeçam esse desenlace.

AJUDA

Outro aspecto que não vem sendo lembrado é que o governo federal tem colocado algumas condições para que os estados recebam apoio administrativo-financeiro. O governo do Rio Grande do Norte pediu ajuda de R$ 1,1 bilhão, que vai ficando difícil receber.

AGRESSÕES

Na Câmara dos Deputados a oposição errou ao politizar exageradamente o debate com o ministro Sérgio Moro. A sessão foi suspensa por conta do tumulto gerado pelas palavras do deputado Glauber Braga chamando o ministro da Justiça de ladrão e de corrupto.

CONVIDADO

O ministro Sérgio Moro compareceu ao debate na CCJ da Câmara dos Deputados como convidado, e não na condição de convocado. No tumulto, Sérgio Moro teve que deixar a audiência escoltado por seguranças pessoais e da própria Câmara.