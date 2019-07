HOSPITAL

O Governo do Estado confirmou o fim do impasse com o Hospital Infantil Varela Santiago. Até o dia 15 de julho o Estado fará o repasse da quarta parcela do convênio referente ao ano de 2018, no valor de R$ 575 mil.

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

O Governo Federal liberou R$ 4,5 milhões para hospitais universitários do Rio Grande do Norte. Os recursos fazem parte da primeira parcela anual do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais.

SÃO JOÃO

Em sua primeira avaliação, a organização do Mossoró Cidade Junina estima que mais de 1 milhão de pessoas circularam nos oito polos da festa, com o evento injetando mais de R$ 90 milhões na economia mossoroense durante o mês de junho.

ASFALTO

A prefeitura de Mossoró iniciou o mês de julho dando continuidade ao trabalho de recuperação asfáltica de algumas ruas da cidade. Ontem, os trabalhos começaram na rua Dracon de Albuquerque, no bairro Abolição I devendo ser continuado em outras ruas.

PSDB

O presidente regional do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira de Souza anuncia trabalho de proselitismo político com o objetivo de fortalecer o partido em todo Rio Grande do Norte. Ezequiel quer o partido com o maior número possível de candidaturas majoritárias no estado.

GOVERNADORES

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, faz hoje um esforço final para convencer os governadores do Nordeste a reincluírem os Estados no texto da reforma da Previdência. Os governadores pretendem apresentar contraproposta que beneficie mais os seus Estados.

GOVERNO

Já o governo admite que estados e municípios devem ficar de fora da reforma da Previdência. Apesar de saberem que essa exclusão agravará ainda mais o quadro de crise fiscal nos governos estaduais, mais os governadores parece que estão pagando para ver a crise.

VOTOS

A verdade é que os governadores nordestino reconhecem que não terão força para convencer suas bancadas e garantir os votos para a aprovação da reforma. Estão mais interessados em encaminhar pacote de projetos que resultem em receita às suas regiões.

TRANSPARÊNCIA

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT) foi claro: “para apoiar a inclusão dos Estados e municípios no texto, governadores do Nordeste querem que o aumento da tributação sobre os bancos seja feita por imposto e não pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Dessa forma, o aumento das receitas seria distribuído entre União, Estados e municípios”.

PRAZO

A votação da reforma da Previdência não pode ser retardada por conta da má vontade dos governadores do Nordeste. O presidente da Câmara dos Deputados estipulou para hoje (02), o prazo limite para a reinclusão dos estados. Amanhã, o relator pronunciará o seu voto.