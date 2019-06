CIRURGIA

O deputado federal General Girão será submetido amanhã, segunda-feira (1º) a uma cirurgia vascular, com diagnóstico de aneurisma de aorta ascendente, com mau funcionamento da válvula. Permanecerá afastado de suas atividades parlamentares por um período de 30 dias.

GOVERNO

A governadora Fátima Bezerra esteve em Mossoró para assistir à última exibição desta temporada do “Chuva de Bala no País de Mossoró”. Nos contatos com a imprensa fez questão de ressaltar o apoio do governo estadual ao Mossoró Cidade Junina.

MINEIRO

Em publicação no Diário Oficial do Estado a governadora Fátima Bezerra oficializou o nome do Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo e de Relações Institucionais, Fernando Mineiro, para Coordenador Geral do Projeto Governo Cidadão.

SANT´ANA

A Diocese de Caicó concordou e a imagem da padroeira Senhora de Sant´Ana foi levada à Assembleia Legislativa do RN, transportada pelo pároco, padre Cláudio Dantas de Oliveira e uma comitiva de fieis. Foram recebidos pelo presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira.

ÁLVARO

O prefeito de Natal Álvaro Dias, comemora os resultados positivos obtidos na última pesquisa realizada pela Consult. Em todas as projeções, Álvaro aparece em primeiro lugar entre os possíveis candidatos a prefeito da capital, nas eleições do próximo ano.

DESGASTE

Alguns vereadores de Mossoró atribuem à presidente da Câmara Municipal, Izabel Montenegro, a orquestração de notícias junto às mídias com o objetivo de desgastar o legislativo municipal. É tão incrível que chega a ser difícil acreditar.

ÁGUA

O setor de produção de água mineral no Rio Grande do Norte tem apresentado excelente desempenho, com um crescimento de 337% em dez anos. Em 2008 foram produzidos 116.033 milhões de litros e, até o ano passado, aumentou para 507.169 milhões de litros.

TWITTER

Depois do uso regular pelos políticos, sobretudo o presidente dos EUA Donald Trump e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o Papa Francisco também entrou na onda e faz postagens com regularidade. Quem desejar segui-lo é só acessar @Pontifex_es ‏

MENSAGEM

Hoje pela manhã, o Papa postou a seguinte mensagem: “Todos nós vivemos dias difíceis, mas sempre devemos nos recordar que a vida é uma graça, é o milagre que Deus fez do nada.”

NORDESTE

Na avaliação do governo Bolsonaro o maior índice de rejeição ao presidente foi na região Nordeste, com 47% de avaliação ruim e péssima. Nas regiões Norte e Centro-Oeste essa mesma avaliação aumentou de 20 para 33%,

VEJA

Em sua matéria de capa, a revista Veja traz a foto do presidente da República “Bolsonaro 2022. O presidente quebra uma promessa, antecipa o relógio político e já ensaia uma prematura (e arriscada) campanha de reeleição.

ISTOÉ

A revista semanal dedica sua capa à família Bolsonaro, com declarações de Gustavo Bebbiano, ex-secretário geral da Presidência da República “nem os filhos de Lula e Dilma atrapalharam tanto o governo. Se continuar nesse ritmo, Bolsonaro não se reelege”.