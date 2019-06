GIRÃO

O deputado federal General Girão fará cirurgia na próxima quarta-feira. O primeiro suplente, Lawrence Amorim não assumirá o cargo porque, de acordo com a Constituição Federal, art. 56. em caso de doença, o suplente só assume se a licença for superior a 120 dias.

HOSPITAL INFANTIL

O deputado estadual Galeno Torquato (PSD) declarou que “recebeu com indignação” a informação de que o Governo do Estado não deu continuidade ao convênio que mantinha com o hospital há mais de 30 anos. A governadora Fátima Bezerra será cobrada sobre o assunto.

RESPONSABILIDADE

O deputado José Dias chamou a atenção para que não se cometa o mesmo erro do passado”. Esclareceu que se fala em atraso de repasse do governo Robinson Faria, ou de outro governador, mas quem não pagou foi o Estado. A responsabilidade é do Estado do RN.

CALENDÁRIO

Depois de seis meses de reuniões com representantes dos servidores do estado para fixar a data do pagamento do mês aos funcionários, a governadora Fátima Bezerra adiantou o calendário de pagamento aos servidores até o mês de setembro. Ponto para a governadora.

BOLSONARO

Do Japão, onde participa da reunião dos G-20, o presidente Jair Bolsonaro soube o resultado da pesquisa IBOPE/CNI mostrando que aumenta o número de brasileiros insatisfeitos com sua administração. Mais um constrangimento, depois da prisão do sargento em avião presidencial preso por tráfico de cocaína.

FAMÍLIA

Em matéria de capa, a IstoÉ destaca que “nem os filhos de Lula e Dilma atrapalharam tanto um governo” como estão fazendo os filhos de Bolsonaro. Há quem acredite que o presidente da República, para sobreviver, terminará se afastando dos filhos. Esta coluna não acredita.

OBSERVADOR

TABAJARA

Apesar do nome Reta da Tabajara a BR tem muitas curvas. O superintendente do DNIT/RN disse que o projeto de duplicação da BR-304 deverá ser reiniciado em meados de agosto, com previsão de término em dois anos. Tomara que seja verdade.

DIFICULDADES

Um ministro do Tribunal de Contas da União declarou que, hoje, quando um administrador vai assumir um cargo público já encontra seu gabinete tomado pelos promotores públicos, que dificultam a tomada de decisões.

ROBINSON

Além do ministério público, o Tribunal de Contas passou a ter um ativismo mais permanente. O TCE/RN, por exemplo, desaprovou as Contas Anuais do governador Robinson Faria relativas ao exercício de 2017. E haja dor de cabeça para o ex-governador.

DÍVIDA

Em 2017, a despesa com pessoal do Poder Executivo chegou a 62,35% da Receita Corrente Líquida do RN. O governo não cumpriu a obrigação de eliminar o excesso de despesa com pessoal, o que se constitui em infração administrativa contra as leis de finanças públicas.