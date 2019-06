COCAÍNA

A Guarda Civil espanhola deteve ontem, terça-feira (25) no aeroporto de Sevilha um militar brasileiro de 38 anos que havia transportado 39 quilos de cocaína em avião da FAZ integrado à comitiva do presidente Jair Bolsonaro.

SELEÇÃO

A prefeitura de Mossoró deverá iniciar a convocação dos médicos aprovados no último processo de seleção. Inicialmente serão chamados vinte e cinco profissionais que serão lotados nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Pronto Atendimento.

INVASÃO

As Unidades de Pronto Atendimento, UPAs, em Mossoró, estão registrando atendimentos ambulatoriais a pacientes de outros municípios, como Apodi, Caraúbas, Assu, Carnaubais, Angicos e até de cidades do Ceará que vêm a cidade e aproveitam para fazer a consulta.

EMPREGO

O Mossoró Cidade Junina aumenta de prestígio a cada ano que passa. A geração de emprego e renda que a movimentação promove foi destaque em reportagem publicada pelo Ministério do Turismo, que fala em movimentação de cerca de R$ 50 milhões.

PAGAMENTOS

Mesmo sem conseguir pagar os atrasados ao funcionalismo estadual, a governadora Fátima tem conseguido manter em dia os salários referentes ao seu período administrativo. Ontem, anunciou o pagamento de 40% do 13º salário de 2019 no dia 15 de julho.

CRÍTICAS

O governo do Estado foi alvo de críticas de vários deputados estaduais, pelo fato de não haver renovado o convênio com o Hospital Infantil Varela Santiago, em Natal. O deputado Tomba Faria considera um “absurdo” o descaso da governadora para com o Hospital.

INSEGURANÇA

Bandidos assaltaram na madrugada de hoje As Lojas Americanas do Partage Shopping, em Mossoró. Como as portas do shopping estavam fechadas e sem sinais de arrombamento, a polícia acredita que os assaltantes se esconderam no interior da loja na hora do fechamento.

PRISÃO

Em Ceará-Mirim, o Ministério Público Estadual prendeu na manhã de hoje o vereador Luciano Morais da Silva, acusado de envolvimento com uma milícia e de ser o autor intelectual de assassinatos registrados na cidade. Além de vereador, Luciano Morais é advogado.

CASSAÇÃO

O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à cassação do prefeito e vice-prefeito de Upanema, Luiz Jairo e Anízio Júnior, acusados de terem oferecido vantagens ilícitas em troca de votos na campanha de 2016. A negociação teria sido gravado por uma eleitora.

ABUSO

O Senado inicia hoje a votação de projeto de lei que coíbe o abuso de autoridade. A votação acontece no meio à crise desencadeada pelas revelações do site The Intercept, envolvendo o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol.