AUDIÊNCIA

O Fórum Estadual dos Servidores está com reunião marcada com a governadora Fátima Bezerra nesta quinta-feira (27), às 10 horas, para tratar da pauta do funcionalismo. Calendário de Pagamento dos salários de 2019 e das folhas em atraso aparece como primeiro item da pauta.

ASSU

Ontem, a governadora Fátima Bezerra esteve em Assú, participando dos festejos de São João Batista, padroeiro da cidade. A celebração tem mais de 290 anos de tradição e marca o encerramento dos festejos realizados durante todo o mês de junho em homenagem ao Santo.

ENCONTROS

Durante as festividades do Mossoró Cidade Junina a prefeita Rosalba Ciarlini recebe convidados no camarote oficial e aproveita para conversar sobre política. Lideranças estaduais e municipais não faltam e estão sempre em busca de uma conversa com a prefeita.

CATADORES

Segundo dados fornecidos pelo Prefeitura de Mossoró, durante a realização do Mossoró Cidade Junina, catadores de latinhas de alumínio (cervejas e refrigerantes) estão conseguindo faturar até R$ 300 reais por noite de trabalho, ou seja, entre R4 1.100 até R$ 3.000 reais.

SANDRA

Sobre a sanção de lei de sua autoria, criando a “Patrulha Maria da Penha” em Mossoró a vereadora Sandra Rosado lembra que sempre lutou em defesa dos diretos das mulheres e que, quando deputada federal, teve papel atuante na aprovação da Lei Maria da Penha

TEMOR

A cidade de Mossoró está assustada com a onda de violência que tomou conta do município. Para piorar, os Policiais Civis e Servidores da Segurança anunciam mais uma paralisação para hoje. O motivo, informam, é a defesa da aposentadoria da classe.

FALECIMENTOS

A coluna registra dois falecimentos ocorridos nem Natal. Dr. Glênio Aquino de Andrade, filho de Dr. Claudionor Andrade que foi secretario do governo Dinarte Mariz e cunhado do ex-deputado Ney Lopes, e o empresário Marcos Santos, cunhado do ex-senador Garibaldi Alves

STF

Os julgamentos no STF continuam mostrando a Corte dividida, sem votações que revelem unanimidade nos resultados. Na Segunda Turma, onde a ministra Carmem Lúcia é a presidente, o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento de Lula foi adiado. Por outro lado, Lula espera, há mais de seis meses, o julgamento de um habeas corpus.

ADIAMENTO

Por sua vez, o ministro Sérgio Moro adiu sua ida à Câmara dos Deputados para falar sobre o vazamento de conversar com o procurador Dallagnol, divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Ao que parece, todos estão esperando as próximas revelações trazidas pelo site.

AFASTAMENTO

Um grupo de 30 juízes federais pediu à Ajufe, Associação dos Juízes Federais do Brasil, a suspensão cautelar do ministro Sérgio Moro de suas das atividades associativas, inclusive da Lista Ajufe. Quer também a apuração das conversas divulgadas pelo site The Intercept Brasil.

GÁS

O ministro Paulo Guedes afirma que as mudanças no mercado de gás brasileiro, aprovadas ontem, pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) representam uma quebra nos monopólios na distribuição do insumo no país que poderá determinar para o consumidor uma queda de 40% no preço do gás.

SELO

Os Correios lançaram emissão comemorativa ao centenário de Nascimento do renomado cantor brasileiro Nelson Gonçalves, o Rei do Rádio dos anos na década de 40. A carreira artística de Nelson foi iniciada em 1941, em disco de 78 rpm, “Se eu pudesse um dia”.