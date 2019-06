BETO

Agora é definitivo. O TSE confirmou decisão monocrática do ministro Jorge Mussi e, à unanimidade, validou os 8.990 votos de Kerinho, que foi candidato a deputado federal pelo PDT. Esses votos garantiram a eleição da coligação e, no caso, a de Beto Rosado.

CIDADANIA

Na onda de títulos de cidadão com que o presidente Bolsonaro será homenageado o Rio Grande do Norte não perde tempo. O deputado Coronel Azevedo apresentou proposta de entrega do título de cidadão ao presidente da República.

JUSTIFICATIVA

A proposta de um colégio militar em Natal e o reconhecimento da Indústria Salineira como de Interesse Social foram os motivos incluídos na justificativa apresentada pelo Coronel Azevedo para a entrega do título de cidadania ao presidente da República.

DESMENTIDO

Grandes portais brasileiros, como Folha de SP, Estadão e G! noticiaram que 25 governadores teriam assinado documento em apoio à reforma da Previdência, incluindo a governadora Fátima Bezerra, que desmentiu a notícia pelo seu twitter pessoal.

DECLARAÇÃO

Segundo esses portais, somente dois governadores, Flavio Dino (MA) e Rui Costa (BA) não teriam subscrito o documento. Agora, Fátima diz textualmente que “não assinei nenhuma carta de apoio à Reforma da Previdência. Estou disposta a cooperar, a trabalhar pelo bem comum e pelo progresso de um país que não suporta mais os venenos da recessão.”

AJUDA

Por outro lado, o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, anuncia que o RN vai pleitear R$ 1,1 bilhão ao governo federal no novo Plano de Equilíbrio Social. O objetivo do programa é socorrer estados endividados, mas o Governo Federal exige algumas regras de ajuste fiscal.

REELEIÇÃO

Entrevista ao Jornal da Tarde, na Rádio Rural de Mossoró, a vereadora Sandra Rosado reafirmou que será candidata á reeleição nas eleições do próximo ano, encerrando especulações de que não disputaria mais a reeleição como vereadora em Mossoró.

ACIM

Na manhã de ontem, a Câmara Municipal de Mossoró, por proposição da vereadora Sandra Rosado, realizou sessão solene em homenagem ao centenário da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, ACIM.

TOFFOLI

O ministro do STF, Marco Aurélio Mello considera negativa a aproximação do presidente da corte, Dias Toffoli, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, pois possibilita aumento da interferência política na definição da pauta de julgamentos do Tribunal.

RÉUS

O ex-presidente Lula, os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo e o empresário Marcelo Odebrecht viraram réus em esquema que envolveria R$ 64 milhões em propinas, com denúncia do MPF aceita pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Criminal do DF.