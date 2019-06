ZENAIDE

Em decisão unânime, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte julgou improcedente a representação eleitoral apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira, (PSDB) que pedia a cassação do mandato da senadora Zenaide Maia, eleita em 2018.

GRAVIDADE

Para o TRE as irregularidades apresentadas não eram tão graves, a ponto de ter comprometido o equilíbrio e lisura do pleito. O valor identificado nas imprecisões são na ordem de R$ 13.500,00, que correspondem a apenas 1,23% do valor total utilizado na campanha eleitoral.

SAÚDE

O secretário estadual da Saúde, Cipriano Maia foi sabatinado por mais de três horas na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Confessou que precisa do aporte de recursos federais novos para reestruturar o SUS no Estado e melhorar o atendimento à população.

FECHAMENTO

Ontem mesmo, o secretário Cipriano Maia confirmou o fechamento do Hospital Ruy Pereira, em Natal, na Zona Leste de Natal, por conta de deficiência na estrutura do prédio em que funciona a unidade.

ORÇAMENTO

O deputado José Dias (PSDB) foi indicado relator do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). Como relator, José Dias vai abrir o prazo para apresentação de emenda e a LDO tem que ser votada no plenário da Assembleia num prazo de 45 dias.

PREVIDÊNCIA

O assunto Previdência tem preocupado os gestores de todo país. No RN, segundo informou o deputado Kelps Lima, o déficit diário é de R$ 4 milhões, ao fazer pronunciamento pedindo que o Governo do Estado se pronuncie sobre a Reforma da Previdência.

CIDADANIA

O deputado Souza Neto (PHS) resolveu homenagear o colega deputado Coronel Azevedo (PSL) concedendo-lhe o título de Cidadão do Rio Grande do Norte. Azevedo é pernambucano e recebeu a solidariedade dos deputados estaduais do nosso estado.

CÂMARA

Em sessão tumultuada, a Câmara Municipal de Mossoró aprovou projeto do Poder Executivo alterando a forma de contribuição sindical. Com a nova lei, a Prefeitura fica desobrigada a descontar em folha os repasses destinados aos Sindiserepum, Sindisaúde e Sindiguardas.

VIOLÊNCIA

O Atlas da Violência, organizado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Rio Grande do Norte está classificado como tendo a maior taxa de homicídios de jovens do Brasil, com uma taxa de 152,3 em 100 mil habitantes dessa faixa etária. A taxa nacional foi de 69,9.

