SAL

Quando deputada federal, Sandra Rosado tentou junto aos ex-presidentes Lula, Dilma e Temer que o sal do RN fosse declarado de interesse social. Coube ao presidente Jair Bolsonaro fazer esse reconhecimento. A indústria salineira do RN contribui com mais de 80% da produção nacional de sal.

ESCOLA

O presidente Jair Bolsonaro havia falado do seu interesse em instalar uma escola militar em cada capital brasileira. Ontem, anunciou um colégio militar para Natal, ainda em 2019. Para este ano, a previsão é de uma escola no Rio Grande do Norte e mais duas em outras cidades.

MULTA

O Tribunal de Justiça do RN intimou o Governo do Estado a pagar os salários atrasados dos servidores com acréscimo de juros e correção monetária. Em caso de descumprimento, a Governadora Fátima e alguns auxiliares terão de pagar uma multa pessoal diária de R$ 3 mil.

SINSP/RN

Foi realizada ontem, às 17 horas, a votação para escolha da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público da Administração Direta do RN. Como não há disputa, os atuais dirigentes serão reconduzidos e a presidente Janeayre de Souto será reeleita.

APOIO

O presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, recebeu a visita do prefeito Odon Júnior (PT), de Currais Novos, acompanhado do pároco de Sant´Ana, Cláudio Dantas e do secretário de turismo do município, Júnior Brito, que foram pedir apoio para a Festa de Sant´Ana.

PARTICIPAÇÃO

O deputado Ezequiel comprometeu-se a ajudar à Festa de Sant´Ana. Disse que encaminharia as demandas ao administrativo da Assembleia, determinando reforço ao apoio na divulgação na TV e Rádio Assembleia e na participação de projetos como o Procon Móvel e ações do legislativo para a população.

DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Getúlio Rego (DEM) sugeriu ao Governo do Estado a criação de uma campanha divulgando os benefícios da Lei que isenta os proprietários de motocicletas com até 15-0 cilindradas dos débitos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA.

LULA

O Ministério Público afirmou, ontem, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já cumpriu tempo suficiente na prisão e tem direito a passar para o regime semiaberto. O parecer foi entregue ao STJ, alegando que o tribunal deve discutir a progressão do regime de prisão de Lula.

TEMPO

Os institutos de meteorologia no Nordeste anunciam o início do período seco em toda região do semiárido a partir do mês de junho. Curiosamente deverá ser o mês com maior índice pluviométrico no litoral leste do Estado.

INVESTIGAÇÃO

Por solicitação do Ministério Público Federal, um contrato no valor de R$ 50 milhões estre a Funpec, Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e o Grupo Fields 360 no âmbito da campanha publicitária “Sífilis Não” está sendo investigado pela Controladoria Geral da União.

PARTIDOS

Cerca de seis deputados estaduais do Rio Grande do Norte eleitos com o discurso do “novo na política” analisam a possibilidade de troca de legenda, ainda este ano. Na verdade, tudo continua como antes.

VERBA

O mesmo acontece com o recebimento de verba de gabinete, seja na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal, depois do discurso de abrir mão dessa ajuda, considerada um ultraje à população, todos estão embolsando mensalmente esses valores. Nada mudou.

BALEIA

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que “o Brasil a uma baleia feriada, arpoada várias vezes, que foi sangrando e parou de se mover. Precisamos retirar os arpões, consertar o que está equivocado. Não tem direita nem esquerda. Precisamos consertar a economia brasileira”.

CADEIRINHA

O presidente Jair Bolsonaro entregou na Câmara dos Deputados projeto de lei para alterar o Código de trânsito Brasileiro (CTB), propondo acabar com multas para motoristas que desrespeitarem regras de transporte de crianças em veículos.