MILITARES

A governadora Fátima Bezerra bem que tentou encontrar solução para a greve anunciada pelos policiais e bombeiros militares, reunindo-se com as associações no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, mas o resultado do encontro não foi positivo.

AZEVEDO

Presente ao encontro, o coronel Azevedo interveio no debate lembrando que a governadora enviou mensagem de aumento para os procuradores estaduais que chega a 16%, alegando que era uma ordem judicial. Isso não é verdade, rebateu Azevedo.

RADICALIZAÇÃO

Em determinado momento da reunião com os militares e sem conseguir encontrar um meio de evitar a greve programada para Fátima declarou que “os militares podem parar dois anos que seu governo não abre”. Foi uma colocação infeliz.

MDB

O deputado estadual Hermano Morais deverá ser o próximo político a largar o MDB, insatisfeito com os rumos tomados pelos atuais dirigentes. A verdade é que Hermano também presta solidariedade ao ex-deputado federal Henrique Alves.

GUINADA

Militante da direita radical, desde os tempos de estudante, o deputado Vivaldo Costa apoia a governadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Quando estudante, Vivaldo era carinhosamente chamado de Seu Dida, pela sua admiração pelo então senador Dinarte Mariz.

CNH

O presidente Bolsonaro anuncia que as carteiras de habilitação de trânsito voltarão a ter validade de 10 anos. E mais, os radares deverão desaparecer das rodovias federais. As duas cobranças, diz o presidente, são máquinas de arrecadar dinheiro para os Estados.

DIEGUES

Faleceu a atriz da Globo, Flora Diegues, filha do cineastas Cacá Diegues, com 32 anos de idade. Morreu após três anos de lutar contra um câncer de cérebro. “Flora viveu intensamente, sempre se divertiu, lutou com muita coragem e alegria”, disse Cacá, pai da atriz

FALECIMENTO

Em Natal, faleceu o jornalista Valderi Tavares, de Assú, ex-proprietário do Jornal do Vale , nessa cidade. Responsável pelo Blog do VT, Valderi sofreu infarto fulminante, em seu apartamento. O SAMU chegou a ser acionado, mas o jornalista já estava morto.

AMEAÇAS

Alguns deputados federais estão recebendo ameaças, estando sendo acompanhados por agentes da segurança parlamentar. Entre os deputados estão Carla Zambelli e Talíria Petrone, do PSOL-RJ, Joice hasselmann (PSL-SP) e Alê Silva (PSL-MG).

CONSÓRCIO

Para driblar a crise econômica prolongada que compromete a situação financeira de cada Estado, os governadores decidiram se unir em consórcios. Somente neste ano, 24 dos 26 governadoras se organizaram em torno de grupos com atuação regional.