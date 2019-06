SEGURANÇA

Uma demonstração de que a segurança oficial é deficiente basta verificar o número de segurança de empresa privada no Rio Grande do Norte, onde para cada policial militar existe um vigilante de empresa privada. Incrível, mas é a verdade.

SUBTERFÚGIO

Qualquer dos parlamentares do nosso estado que seja questionado sobre a reforma da Previdência responde que não concorda com tudo que está apresentado no projeto de Lei. Ora, por que não ressaltar os pontos que concordam? Seria mais claro para os eleitores.

EVANGÉLICO

Tudo bem que o presidente Bolsonaro nomeie um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal. A crença não pode ser motivo de critério eletivo. Assim, o errado é escolher alguém para o órgão supremo da Justiça do país pelo critério da religiosidade.

DÓRIA

O resultado da eleição do novo presidente do PSDB foi uma vitória do atual governador de São Paulo, João Dória. O segmento tradicional dos tucanos perdeu poder na legenda e Bruno Araújo, indicado pelo governador de São Paulo, será o novo presidente do partido.

REAÇÃO

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, um dos fundadores do PSDB, por exemplo, afirmou que “o governador Dória, pelo fato de ser governador de São Paulo não passa a ter o direito de ser dono do PSDB. O PSDB não pode ter dono, finalizou.

CANDIDATURA

O prefeito de Natal, Álvaro Dias trabalha sua candidatura à reeleição, mesmo sem o apoio do ex-prefeito Carlos Eduardo. Acredita que, se surgir a brecha, poderá partir para um voo mais alto e disputar o cargo de governador do Estado. Tudo é possível.

SINDICATOS

O ex-presidente João Goulart chegou a ser acusado de tentar uma República Sindicalista no País. Foi deposto. A governador Fátima Bezerra tem governado com o apoio dos sindicatos, o que é diferente. Mesmo assim, precisa ter cuidado com a reação dos empresários do RN.

GREVE

Um sindicato que não tem obedecido à orientação da governadora Fátima Bezerra é o dos policiais e bombeiros militares. A classe não tem conseguido diálogo com a governadora e, no próxima sexta-feira 17 deverão paralisar as atividades. Uma dor de cabeça para a governadora.

ISABEL

Em entrevista ao jornalista Saulo Vale, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Isabel Montenegro, criticou o projeto da prefeita Rosalba Ciarlini que prevê o fim do desconto em folha da contribuição sindical. A presidente não cOntem ostuma criticar a prefeita, daí a repercussão.

MEGA-SENA

Ninguém acertou os números da mega-sena, 01 – 06 – 23 0 26 – 39 e 49. Com relação à quina, houve 91 acertadores, cada um merecendo o prêmio de R$ 40.927,21. Outros 7.556 apostadores acertaram a quadra, com direito ao recebimento de R$ 704,14. O prêmio maior segue acumulado.

PETROBRAS

Ontem à noite a Petrobrás anunciou a redução do preço médio dos combustíveis e suas refinarias, em 6%, a partir deste sábado. O diesel será vendido a R$ 2.1664 por litro enquanto a gasolina diminuirá 7,16%, sendo vendida a R$ 1,8144.