PSDB

A vereadora Sandra Rosado e a ex-deputada Larissa Rosado retornando hoje de Brasília, onde participaram da 15ª Convenção Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, que referendou o novo Código de Ética e as alterações do Estatuto partidário.

TRANSFORMAÇÃO

A XV Convenção Nacional do PSDB reuniu governadores, senadores, deputados federais e estaduais, além de prefeitos e vereadores de todo país. Para os parlamentares, é fundamental transformar o momento político e retomar a força do partido no cenário nacional.

SERRA

Em seu pronunciamento, o senador José Serra (SP) lembrou que o país vive uma “situação de crise” e para buscar soluções é preciso reagir. “Temos de denunciar essa situação, de compreendê-la e fazer propostas de mudanças dentro do processo eleitoral”.

PARALISAÇÃO

Policiais e bombeiros militares de Natal, praças e oficiais, deliberaram por unanimidade, em Assembleia Geral Unificada nesta sexta-feira, 31, a interrupção das atividades a partir do dia 17 de junho. Reivindicam atualização salarial e pagamentos das folhas salariais em atraso.

PAGAMENTO

Os servidores comemoram o pagamento feito pelo governo, ontem, sexta-feira 31, correspondente ao restante da folha salarial do mês de maio e também parte do 13º salário de 2017. Com esse pagamento, o Governo injeta na economia do Estado mais de R$ 216 milhões.

FESTEJOS

Os deputados estaduais do Rio Grande do Norte registram, em Sessão Solene na Assembleia Legislativa, pela primeira vez, a abertura oficial dos festejos juninos no RN. A sessão contou com decoração característica da época, figurinos matutos, sanfona, triângulo e zabumba.

PROJETOS

Em reunião na manhã de ontem, os vereadores Ozaniel Mesquita e Alex do Frango, da Comissão de Saúde, aprovou o PL que autoriza a criação do Programa Municipal de Prevenção ao AVC (acidente vascular cerebral), e o PL 204/2018 que autoriza curso para agentes de saúde de prevenção, diagnóstico e estimulação de recém-nascidos e crianças com microcefalia.

BENES

O deputado federal Benes Leocádio encontra-se internado no Hospital do Coração, em Natal, depois de mal-estar provocado por infecção urinária associada a pico hiperglicêmico que o levou a hospitalização na UTI. Benes continua hospitalizado, passa bem e sem qualquer risco.

REIS MAGOS

Os mais antigos lembram da inauguração do Hotel dos Reis Magos, em Natal, na Praia do Meio, em 7 de setembro de 1965, por iniciativa do governador Aluísio Alves. A festa foi animada pela Orquestra de Frevos de Nelson Ferreira.

DEMOLIÇÃO

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região, em Recife, autorizou a demolição do prédio onde funcionou o Hotel Reis Magos, na Praia do Meio em Natal.

Na Justiça, o Estado do Rio Grande do Norte buscava o tombamento do imóvel, que está abandonado há 24 anos.

TRANSFERÊNCIA

Preso há quase três anos em Curitiba, o ex-deputado Eduardo Cunha, condenado a pena de 14 anos e seis meses de prisão, conseguiu sua transferência para o Rio de Janeiro, onde já se encontra, no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8.