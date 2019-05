DESCONHECIMENTO

O deputado Souza Neto não foi correto com a ex-deputada Sandra Rosado. Ele sabe que, por três vezes consecutivas, ela aprovou dotação de R$ 30 milhões, em cada ano, para a construção da ponte ligando Areia Branca a Grossos. Souza era prefeito ede Areia Branca e apoiava Sandra Rosado.

CONVERSA

Afirmar que a ponte nunca passou de “conversa fiada” é uma leviandade do deputado Souza. Melhor seria procura os deputados federais e senadores que apoia e tentar reaver os recursos que Sandra Rosado, com muita garra, conseguiu aprovar no Orçamento Geral da União.

NOVO

Será que os que se elegeram com o discurso do “novo” vão ter comportamento diferente do que tiveram até à ultima eleição? Ao que parece, nada mudou. Até porque não tem como ser modificada a maneira de fazer política, no mundo inteiro.

VACINA

Encerra, hoje, o período de vacinação contra a gripe para os grupos prioritários. Na próxima segunda-feira feira o processo estará aberto para toda população. É a oportunidade para que o acesso seja universalizado, lembrando da importância dessa providência, no momento atual.

COBRANÇA

Os prefeitos do Rio Grande do Norte estão cobrando da governadora Fátima Bezerra o pagamento dos recursos da Farmácia Básica, que acumula uma dívida de R$ 60 milhões em oito anos, além da liberação dos recursos do transporte escolar.

REGULARIZAÇÃO

Em resposta às associações de municípios do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima garantiu a manutenção dos repasses em dia para as farmácias de atenção básica dos municípios e o programa de transporte escolar. Que assim seja!

CIRURGIAS

A população norte-rio-grandense continua amargando, em longas filas, a espera para o atendimento às cirurgias ortopédicas. O governo do estado não tem cumprido o compromisso de transferir os recursos necessários às prefeituras para que os procedimentos aconteçam.

AUMENTO

A Comissão de Fiscalização e Finanças da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de revisão salarial dos membros da Procuradoria Geral do Estado, em 16,38%. A matéria segue para aprovação no plenário, onde deverá ser aprovado, apesar da reação contrária de alguns poucos deputados estaduais.

PROTESTOS

Em algumas cidades brasileiras manifestantes voltaram a protestar contra o corte, ou como prefere o governo, o contingenciamento de verbas para as universidades públicas e IFRs. Foram movimentos isolados que não repetiram a mobilização anterior.

PAGAMENTO

A prefeitura municipal de Mossoró antecipou o pagamento da folha salarial. Desde ontem os servidores estão com seus valores depositados em conta corrente. São poucas as prefeituras no Rio Grande do Norte que estão conseguindo manter esse pagamento em dia.