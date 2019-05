SALÁRIO

A Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa do RN aprovou o projeto de revisão salarial dos membros da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em 16,38%. A matéria agora deve ir à votação no plenário.

APROVAÇÃO

Esse projeto deverá ser aprovado, mas, o presidente da CFF, deputado Tomba Farias (PSDB), chegou a dizer, ontem, que estava disposto a votar contra o projeto, em virtude da crise fiscal que o Estado vem enfrentando.

GASOLINA

O Posto São Luiz II, que fica na Avenida Prudente de Morais, em Lagoa Nova, Natal, está vendendo gasolina comum com desconto de 43,6%. É um dia de protesto contra a alta carga tributária e também para conscientizar a população de qual seria o valor se não houvesse o imposto. O próprio empresário subsidia o valor.

FÁTIMA

O deputado Getúlio Rego fez algumas considerações sobre esse aumento, mas terminou votando favoravelmente à proposta que foi enviada pelo Poder Executivo: “Nada contra os procuradores, mas se a governadora está mandando o aumento, sabe o que está fazendo.

ATRASO

Para os servidores estaduais, o aumento é questionável, levando-se em consideração que a governadora Fátima Bezerra ainda não conseguiu pagar os salários que estão em atraso e ainda não encontrou uma fórmula para que isso venha a acontecer.

ARBOVIROSES

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), divulgou nesta semana, boletim das arboviroses no RN. Até 11 de maio de 2019, foram notificados 8.049 casos suspeitos de dengue, sendo confirmados 1.537, o que representa uma incidência de 231,36 casos por 100.000 habitantes.

MOSSORÓ

Em Mossoró, os postos de Saúde e UPAs estão notificando, diariamente, casos suspeitos de arboviroses. Se em Natal os casos de Chikungunya estão mais presente, em nossa cidade os casos de Dengue são os mais notificados.

SAÚDE

Na próxima semana o JOM, Jornal Oficial do Município publicará a relação dos médicos que serão contratados provisoriamente para atendimento em postos de saúde e serviços de pronto atendimento. Segundo o edital, serão 25 vagas para pronto atendimento e especialidades médicas.

POLÍTICA

O cantor e compositor Chico Buarque recebeu o Prêmio Camões e não recebeu homenagens na Câmara dos Deputados, que preferiu homenagear o humorista Carlos Alberto, com direito a participação do presidente da República.

FESTA

Mossoró já se encontra em clima de Cidade Junina. A oposição à prefeita Rosalba Ciarlini bem que desejaria deitar e rolar sobre o assunto, mas teme a reação desfavorável da população, que aplaude e participa ativamente do Mossoró Cidade Junina.

MULTA

O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública na Justiça Federal do RN buscando a condenação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e da União por danos morais coletivos decorrentes de condutas praticadas desde que o primeiro assumiu a pasta, em abril deste ano.