PARALISAÇÃO

Militares estaduais continuam discutindo a possibilidade de paralisação geral prevista para o dia 17 de junho. Na sexta-feira 31 haverá Assembleia Geral Unificada, tendo como pauta a atualização salarial e os mecanismos para reivindicação do pleito.

PETROBRAS

Na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, a governadora Fátima Bezerra recebeu a garantia do presidente da Empresa, Roberto Castello Branco que o RN receberia em 2019 investimentos de US$ 198 milhões, equivalente hoje a R$ 792 milhões de reais.

POSSE

José Daniel Diniz Melo foi empossado ontem, em Brasília, como novo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tendo como vice-reitor o professor Hênio Ferreira de Miranda. A posse foi no gabinete do ministro da Educação Abraham Weintraub.

CURSINHO

A Universidade Estadual do RN (UERN), em parceria com a Rede Emancipa, abriu inscrições para o cursinho gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As aulas serão aos sábados em Mossoró e as inscrições podem ser feitas no link.

FORNECEDORES

O deputado Tomba Farias, em entrevista ao jornalista Diógenes Dantas, na 96 FM, revelou que o governo Fátima Bezerra (PT) há cinco meses não paga aos fornecedores que prestam serviços para a administração estadual. Todo o dinheiro do governo tem sido para manter a folha de pagamento.

CORONEL AZEVEDO

Para o deputado estadual Coronel Azevedo o “o governo Fátima é cruel e perseguidor, instituindo um grupo de censura digital para bisbilhotar a performance dos servidores estaduais nas redes sociais.” Segundo ele, quem não reza na cartilha da governadora, que é a cartilha do PT, sofre perseguição.

COMPETIÇÃO

Nesta quarta (29) Mossoró participa do desafio de fazer o maior número de pessoas se movimentar e praticar atividades físicas, como parte da campanha Dia do Desafio que acontece no Brasil e nas Américas. Veja reportagem completa no site omossoroense.com.br

FORTALEZA

Natal não consegue superar as dificuldades em relação ao aeroporto, com os voos saindo mais caros que nas capitais vizinhas, mas enquanto isso, a Latam Airlines Brasil anunciou mais cinco voos para Fortaleza. A decisão passou pela redução do ICMS sobre combustível de aviação.

REFORMA

O presidente Jair Bolsonaro recebeu o apoio da maioria do Senado e, na noite de ontem, por 70 votos a quatro, a medida provisória que reestrutura os ministérios foi aprovada da mesma forma que havia sido aprovada na Câmara. O texto segue para sanção presidencial.

IBGE

O presidente Bolsonaro também fez valer sua opinião sobre o Censo a ser realizado pelo IBGE. O questionário completo, que será submetido a cerca de 10% dos domicílios brasileiros deverá ter 76 perguntas, uma redução de 32% em relação ao formulário original que teria 112 questões.