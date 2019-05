PESQUISA

A governadora Fátima Bezerra tem motivo para comemorar o resultado da última pesquisa FIERN/CONSULT que mostrou a população aprovando seu governo por 55,35% dos eleitores. E mais, tem a confiabilidade de 49,06% dos entrevistados que apostam na sua gestão.

MOSSORÓ

O pior desempenho da governadora concentra-se em Mossoró, mas com 42,5% de aprovação. Para a vereadora Aline Couto os números se justificam pois, até hoje, o Governo Fátima Bezerra não disse a que veio, ou melhor, ainda não chegou à Mossoró.

DESGASTES

A vereadora ressaltou a deficiência em serviços, como o programa do leite, administrado por fantasmas, a difícil situação da saúde, sobretudo no Hospital Regional Tarcísio Maia, o mau funcionamento das escolas públicas estaduais existentes na cidade, e por aí em diante.

SENTINELAS

A Assembleia Legislativa homenageou na manhã desta segunda-feira (27), em Sessão Solene, o Grupo de Voluntários Sentinelas de Cristo, que reúne pessoas em prol de medidas para a redução do índice de suicídios que ocorrem na Ponte Newton Navarro.

AGENTES

O Governo do Estado reafirmou o compromisso de reforçar o sistema penitenciário do RN e confirmou a nomeação de 122 novos agentes penitenciários concursados dentro do limite das vagas em aberto. As convocações estão previstas para os meses de julho e outubro.

VACINAÇÃO

A secretaria municipal de Saúde segue até a próxima sexta-feira (31) com a Campanha de Vacinação Contra Influenza (gripe). Os postos de vacinação estão munidas com doses suficientes para atender a demanda das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários.

NOTA

A Prefeitura de Mossoró manifestou pesar pelo acidente de avião que causou a morte do jovem cantor Gabriel Diniz. O artista faria show dia 27, na Estação das Artes, no Mossoró Cidade Junina. Gabriel Diniz foi uma das principais atrações do evento em 2017 e 2018.

CANASTRA REAL

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, determinou a liberação de Ana Augusta Simas Aranha Teixeira de Carvalho, que estava em prisão preventiva por determinação da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

PREVIDÊNCIA

A Câmara dos Deputados criou uma página para o cidadão acompanhar, em um só lugar, tudo sobre a reforma da Previdência, como as propostas em discussão, estudos legislativos, discursos parlamentares, notícias e legislação.

MODERNIZAÇÃO

O Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está de cara nova para facilitar o acesso do usuário às informações de seu interesse. O novo espaço virtual foi a partir de demandas apresentadas pelos usuários do site. As mudanças também foram feitas nos portais de 25 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

GEDDEL

Em despacho na Ação Penal (AP) 1030, o ministro Edson Fachin, relator, encaminha para o revisor, ministro Celso de Mello, os autos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal Lúcio Vieira Lima e seu irmão, o ex-ministro Geddel Vieira Lima.

REFORÇO

O ministro Sérgio Moro determinou o envio de tropos da força penitenciária para reforçar a segurança interna de presídios em Manaus, onde 57 mortes foram registradas. Alguns presos mataram colegas de presídio por asfixia e com perfurações com cabos de escova, na frente de familiares.

CENÁRIO

Depois dos atos pró-governo Bolsonaro, com provocações aos Poderes Legislativo e Judiciário, o presidente do STF avisou que sua agenda não mais será divulgada com antecedência. Na Câmara, os líderes partidários acreditam que a rotina de trabalhos não será alterado.