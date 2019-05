ELEIÇÃO

Uma brasileira de Aracaju, de 50 anos, foi eleita para o Parlamento da Espanha. Maria Dantas mora em Barcelona há 25 anos, é advogada e militante, sendo eleita deputada pelo partido Esquerda republicana da Catalunha. Promete denunciar Bolsonaro no parlamento espanhol.

JULGAMENTO

Na próxima terça-feira a Primeira Turma do STF julgará ação penal que apura desvio de recursos no IDEMA do Rio Grande do Norte. O ex-deputado Ricardo Mota é acusado de desviar R$ 19 milhões dos cofres públicos do Idema. Sendo condenado, cumprirá pena de imediato.

DELAÇÃO

Familiares do ex-deputado admitem que a delação premiada poderá ser utilizada para ajudar na diminuição da pena ou, até mesmo, ganhar liberdade. A hipótese causa apreensão a outros políticos e amigos de Motta, assustados pela possibilidade de serem denunciados.

ZENAIDE

Quem também se prepara para enfrentar processo na Justiça Eleitoral é a senadora Zenaide Maia, acusada de gastos ilícitos de recursos financeiros na campanha eleitoral. No caso de ser condenada e perder o mandato, deverá haver nova eleição para senador no R>

DESGASTE

Com menos de cinco meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro passou a ter avaliação negativa de sua administração. Foi a primeira vez que uma pesquisa XP/IPESP apresentou uma avaliação negativa numericamente superior às opiniões positivas.

MEDALHA

O deputado estadual Francisco do PT apresentou projeto de lei instituindo a Medalha do Mérito em direitos Humanos “Marcos Dionísio”, destinado às pessoas ou entidades da área dos direitos humanos que tenham prestado serviços relevantes no Estado do RN.

PSB

Ex-deputado estadual Frederico Rosado divulgando nota de convite para o Congresso Municipal do PSB que será realizado no dia 31 deste mês, em Natal. O partido conta com um vereador, Franklin Capistrano na Câmara de Natal.

DESEMPREGO

O Rio Grande do Norte registra saldo negativo de 501 postos de emprego de carteira assinada fechados em abril. Em 2019, o Estado já perdeu 5.969 postos de emprego formal. No ano todo, de acordo com o Caged, foram 46.070 contratações ante 52.039 desligamentos.

COMBUSTÍVEL

O efeito final pode não chegar ao consumidor, entretanto, a Petrobras anunciou para hoje um corte de 4,4% no preço da gasolina, na refinaria, o equivalente a um corte de 0,0907 real por litro. O diesel continua sem alteração.

SUDENE

O presidente Jair Bolsonaro participou da reunião da Sudene, ontem, com uma comitiva de 15 acompanhantes. Em sua primeira viagem oficial ao Nordeste, anunciou acréscimo de 4 bilhões ao Fundo Constitucional do Nordeste.