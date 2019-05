FALECIMENTO

A coluna registra com pesar o falecimento de Glaucia Rosado, filha de Abel Freire Coelho e de Isaura Seize Rosado Maia. Era viúva do ex-deputado estadual Valmir Targino e irmã de Roosevelt Rosado e Laplace Rosado, já falecidos.

CONVOCAÇÃO

A Assembleia aprovou proposição do deputado Nelter Queiroz convocando o secretário de Saúde, Cipriano Maia, para esclarecer as condições dos procedimentos no Hospital Walfredo Gurgel e nos hospitais regionais do Estado.

COMUNICAÇÃO

Pelas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra comunicou ao deputado Kelps Lima a sanção do seu projeto de lei que dispõe sobre a iniciativa popular no processo legislativo, ampliando e facilitando a participação popular nesse processo.

CONDENAÇÃO

Por realizar propaganda com recurso público a ex-prefeita, Fafá Rosado, foi condenada pela Justiça do Rio Grande do Norte a pagar multa civil correspondente a cinco vezes o valor da sua última remuneração no cargo público, além da suspensão dos direitos políticos por três anos.

FAIXAS

A Prefeitura de Mossoró vem realizando o serviço de recuperação e instalação de novas faixas de pedestres, serviços de sinalização horizontal e vertical, atingindo 101 ruas e avenidas da cidade. Os serviços são realizados no período noturno para evitar transtornos no tráfego. “

POSSE

Quando as universidades federais protestam contra o corte de verbas promovido pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, não faltaram críticas à contratação do Teatro Riachuelo para a posse dos novos dirigentes da UFRN.

RECURSOS

Acontece que essa solenidade não envolverá recursos públicos da UFRN. A contratação do espaço para o evento foi com recursos próprios da FUNPEC, instituição de direito privado que tem apoiado a universidade em eventos acadêmicos, parceria amparada em resolução do Conselho Deliberativo da FUNPEC.

COSMÉTICOS

A Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) interceptou, uma carga de cosméticos e artigos de perfumaria, avaliada em mais de R$ 2,8 milhões, que estava sendo transportada com nota fiscal adulterada e destinada a uma empresa do setor de distribuição em Macaíba.

RADARES

Depois de cancelar contrato de radares fixos em rodovias o presidente Bolsonaro anuncia o fim dos radares móveis. O presidente considera que os radares, fixos e móveis, se constituem em armadilha para pegar os motoristas.

OTIMISMO

O ministro Paulo Guedes declarou a uma plateia de empresários que a reforma da Previdência poderá ser aprovada em 60 dias. Certamente possui informações privilegiadas que não são conhecidas pela classe política.

APOIO

O Instituto Brasil 200, movimento de empresários liderado por Flávio Rocha, norte-rio-grandense dono da varejista Riachuelo, decidiu apoiar publicamente as manifestações em defesa do presidente Jair Bolsonaro programadas para o domingo.

HOMOFOBIA

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (23/5), para declarar omissão do Congresso Nacional no enfrentamento da discriminação contra a população LGBTI e enquadrar a homofobia e a transfobia como uma forma de racismo.