CONDENAÇÃO

O ex-governador Robinson Faria e o seu candidato a vice-governador Tião Couto foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral/RN por conduta vedada nas eleições de 2018. Foram sentenciados a pagar multas individuais no valor de 10 mil Ufirs. Ainda cabe recurso.

BENES

Deputado federal Benes Leocádio (PRB-RN), que recentemente teve um filho assassinado em batida policial, apresentou Projeto de Lei para impedir aos presos o benefício da saída temporária, concedida durante datas comemorativas.

ENTREVISTA

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, Lahyrinho Rosado, foi entrevistado, ontem, no programa Cenário Político, da TCM. De maneira clara e objetiva, respondeu a todas as perguntas, abordando assuntos administrativos e a algumas perguntas políticas que lhe foram dirigidas.

TÍTULO

Depois de comandar grupo promovendo agressões aos vereadores, nas galerias da Casa, a presidente do Sindiserpum, Marleide Cunha, foi surpreendida com a aprovação de proposta lhe concedeu Título de Persona Non Grata. Enquanto discursavam, os vereadores eram chamados de sem-vergonhas e outros adjetivos mais cabeludos, pelos manifestantes.

SINTE

Em Mossoró, o sindicato dos servidores faz oposição ao governo de Rosalba. No Estado, é simpático ao governo Fátima. Foi assim que o Sindicato dos Trabalhadores da Educação aceito, sem reclamações, a implantação do novo piso do magistério em doses homeopáticas.

DIFICUILDADES

Os problemas de estrutura na saúde do Rio Grande do Norte não estão limitadas aos hospitais estaduais e municipais. Em Natal, o Hospital Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mantém uma UTI inteira fechada por apresentar problemas estruturais.

MILITARES

Na Câmara, a impressão de que os parlamentares deverão endurecer o texto da reforma da Previdência em relação aos militares. Consideram que a economia de R$ 10 bilhões em 10 anos é muito pequena em relação à Nova Previdência. O objetivo do governo [e R$ 1 trilhão.

PESQUISA

Enquanto comemorava o que entendia ser resultado positivo da viagem aos EUA, o presidente Bolsonaro foi surpreendido com a divulgação de pesquisa do IBOPE que mostra sua aprovação em queda livre. Sua aprovação positivo apresentou queda de 15 pontos percentuais em três meses.