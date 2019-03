SAÚDE

Os servidores estaduais da saúde continuam com a paralisação. Mesmo com o Tribunal de Justiça do RiN determinando que pelo menos 70% dos grevistas trabalhem durante a greve, o Sindsaúde recorreu da decisão e apresentará a defesa no prazo determinado de 15 dias.

CHURRASCO

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigues Maia, recebeu o presidente Bolsonaro, os presidentes do STF, Dias Toffoli, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre e 13 ministros do atual governo. Maia explicou que o motivo do almoço foi a construção de um pacto pela governabilidade do Brasil.

RECADO

O ministro da Economia, Paulo Guedes alertou que se os governadores ajudarem com a reforma da Previdência, terão recursos para investimentos. “Ajudem a fazer a reforma que o dinheiro cai naturalmente”. Mas, e se isso não acontecer?

ALERTA

A Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Economia, informou que, sem a reforma da Previdência, haverá grande dificuldade para o pagamento dos servidores públicos em 2020. Diz que a capacidade do governo em arcar com suas obrigações está ameaçada.

SINTE

Em Natal, os trabalhadores em educação da Rede Estadual não aceitaram a nova proposta do governo para pagar os 4,17% do piso salarial para 2019. Na assembleia, foi rejeitada a proposta do governo que pretende acabar com a paridade entre ativos e aposentados.

CHUVAS

Durante o mês de fevereiro, os pluviômetros marcaram chuvas na média de 31% acima da média para o Estado. À exceção da Região Oeste, com desvio negativo de 0,2, todas as demais regiões registraram marcações positivas. No Agreste, a variação foi superior a 67,2%.

RENATO

As notícias foram contraditórias, mas o presidente nacional do PSC, pastor Everaldo, gravou vídeo, autorizando Renato Fernandes a fazer sua divulgação. O Pastor Everaldo garante que a notícia é falsa, caluniosa. E mais, a pessoa que plantou a notícia é mau caráter.

DENÚNCIAS

O Ministério Público Federal, em Brasília, denunciou à Justiça 12 pessoas por fraudes em aportes do BNDES. Entre os denunciados estão o empresário Joesley Batista (dono da JBS), os ex-ministros Guido Mantega e Antonio Palocci e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho.

PRIVATIZAÇÃO

O governo arrecadou R$ 2,377 bilhões no leilão que privatizou 12 aeroportos do país. O valor ficou acima do mínimo estipulado no edital. Os terminais estão localizados nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, e, juntos, recebem 9,5% do mercado nacional de aviação.

DESESQUERDIZAÇÃO

O deputado federal pelo Ceará, Heitor Freire (PSL), primeiro mandato, protocolou78 no Congresso Nacional requerimento sugerindo ao presidente da República a criação da “Secretaria Especial de Desesquerdização da Administração Pública”.