SUCESSÃO

O prefeito Álvaro Dias, de Natal, não recebe mais o apoio do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. O que se comenta é que o deputado estadual Hermano Mota está sendo incentivado por Carlos a disputar a prefeitura de Natal, em 2020, contra Álvaro que já disse de sua candidatura à reeleição.

PAGAMENTO

A governadora Fátima Bezerra iniciou nesta sexta-feira (15) o pagamento da primeira parcela dos salários do mês de março com o depósito integral aos servidores que recebem até R$ 6 mil e ainda 30% de quem ganha acima desse valor. Quanto ao pagamento deixado pelo governo anterior, nada a declarar.

BENES

O deputado federal Benes Leocádio (PRB) foi indicado para a vice-presidência da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Brasileiros (FMB). Antes, Benes havia sido presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN).

AEROPORTO

Depois de marchas e contramarchas, o Aeroporto Dix-sept Rosado recebeu seu certificado operacional em definitivo. Apesar de problema aparentemente simples, desde o primeiro governo Garibaldi Filho, 1994, que a situação vinha sendo postergada. Merece comemoração.

CATARATA

O casal Carlos Augusto/Rosalba Ciarlini decidiu submeter-se a cirurgia de catarata, facectomia, no mesmo dia. Como se trata de procedimento simples, deverão voltar às atividades normais na próxima segunda-feira, cumprindo agenda normal.

OAB

Para o próximo Exame de Ordem da OAB, com início no próximo domingo, 1.554 estão inscritos no Rio Grande do Norte. De Mossoró, são 427 inscritos. Os gabaritos preliminares são divulgados no mesmo dia. A aprovação é requisito necessário para inscrição nos quadros da OAB.

CHUVAS

O fim de semana deverá ser de chuvas em todo território potiguar. Em Mossoró, a mínima prevista para hoje é de 23°C e a máxima de 34º. A previsão para amanhã é o aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

SINTE

Acontece, hoje, na Escola Estadual Winston Churchill, nova assembleia geral promovida pelo SINTE/RN. A Assembleia vai tratar do Piso Salarial 2019, depois da categoria ter rejeitada a proposta do governo. A pauta da Rede Estadual para 2019 consta de 40 itens.

SIAFI

De acordo com o portal da transparência, existe uma sobra financeira de R$ 1,4 bilhão nas contas do Executivo. Por esse motivo, a deputada Cristiane Dantas requereu o acesso à senha do Siafi, condição essencial para a análise dos dados publicados.

SECA

Apesar das chuvas caídas no Rio Grande do Norte, nos últimos meses, a governadora Fátima prorrogou a Situação de Emergência por mais 180 dias. Em 2018, houve prejuízo de 1,7 bilhão na lavoura e R$ 721 milhões na pecuária, em decorrência da estiagem.

CRISE

É visível a crise instalada no Ministério Público Federal. Após pedir a suspensão do acordo firmado entre a Lava Jato com a Petrobras, dois procuradores que atuavam em uma secretaria vinculada ao gabinete de Raquel Dodge pediram demissão, em sinal de protesto.

GRAMPO

O governo Bolsonaro pode tentar esconder, mas as velhas práticas continuam a dominar a política brasileira. Em telefonema gravado, o deputado Gulliem Lemos (PSL-PB) relatar que conseguiu junto à Casa Civil, garantir a indicação de cargos políticos em troca do voto pela reforma da Previdência.