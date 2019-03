GARIBALDI

Depois do insucesso em sua campanha pela reeleição, o ex-senador e ex-ministro Garibaldi Filho reapareceu no noticiário político. Aproveitou a presença em Brasília para participar de encontro entre o deputado Walter Alves com prefeitas do Rio Grande do Norte.

PRESIDÊNCIA

Garibaldi Filho preferia que o filho, Walter Alves, assumisse a presidência do diretório regional do MDB no Rio Grande do Norte. Entretanto, os filiados preferem que o cargo seja ocupado pelo ex-deputado e ex-ministro Henrique Alves, com mais experiência para a função.

SOERGUIMENTO

O afastamento compulsório de Garibaldi e Henrique dos cargos políticos que ocupavam poderia ter sido compensado com a eleição de Carlos Eduardo para governador do estado. Mesmo filiado ao PDT, Carlos Eduardo é primo dos dois e, com certeza, os ajudaria no trabalho de reorganização do MDB.

PILATOS

A governadora Fátima Bezerra lavará as mãos em relação ao projeto que garante abono de férias e 13º salário para os deputados estaduais. Sem coragem para vetá-lo deixará transcorrer o prazo para que ele seja promulgado pela própria Assembleia legislativa. Repete Pilatos no julgamento de Jesus.

POLÍCIA

A governadora Fátima inicia o desmonte da estrutura policial estruturada durante o governo Robinson Faria, cujos resultados positivos dos dois primeiros meses do ano foram divulgados pela imprensa. Por ironia, Robinson teve o mérito, mas Fátima foi quem recebeu os louros.

DEMISSÕES

O Diário Oficial do Estado traz algumas das primeiras demissões na área da segurança pública. Foram exonerados João Vitor Olaia Soares, Ivo Freire dos Santos Rocha e Ivanilma Carla Silva, todos ocupando cargos de direção nessa área. As demissões continuarão durante esta semana.

ERICK

O Advogado Natalense Erick Pereira foi convidado pelos ministros Rosa Weber e Edson Fachin e já faz parte de mutirão que pretende consolidar regras eleitorais brasileiras para as eleições de 2020. Erick, há tempos, vem sendo citado pelos maiores conhecedores do direito no Brasil.

DIRETÓRIOS

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o mandato dos membros da comissão executiva e do diretório nacional de partidos políticos deve ser de no máximo quatro anos. Até hoje, esses cargos são ocupados por lideranças que estão no posto há mais de vinte anos.

CHUVAS

A EMPARN faz previsão de chuvas durante a semana para todo o Rio Grande do Norte. Pela formação de nuvens tipo Cumulus Ninbus, nuvens de forte desenvolvimento vertical, poderá haver distúrbios atmosféricos como descargas elétricas, trovoadas, ventos fortes e queda de granizo.

ALERTA

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tem se empenhado no trabalho de aprovação da reforma da Previdência. Porém, é preciso que o presidente Bolsonaro entenda a necessidade do seu empenho no convencimento de deputados da própria base aliada.

FALECIMENTO

Eurico Miranda, ex-deputado federal e presidente do Vasco, faleceu ontem, terça-feira (12), aos 74 anos. Lutava contra dois tumores no cérebro há quase um ano e não costumava aceitar tratamentos tradicionais. No Rio Grande do Norte, como deputado ou como vascaíno, era muito ligado a Henrique Alves