VEREADORES

A prefeita Rosalba Ciarlini reuniu os vereadores da base aliada em sua residência do Sítio Cantópolis. Fez um relato da situação em que se encontra a prefeitura e falou sobre novos investimentos programados para a cidade de Mossoró. Foi um encontro bem cordial.

DEDURISMO

Os vereadores criticaram a posição da vereadora presidente da Câmara, Isabel Montenegro, que entregou à prefeita Rosalba um CD com gravações de pronunciamentos no plenário da Casa, dedurando o que ela própria considerou, posições contrárias à administração municipal.

RECUPEREAÇÃO

A Prefeitura de Mossoró divulgou licitação para execução de pavimentação a paralelepípedo de várias ruas e avenidas da zona urbana da cidade. A licitação será no dia 15 de abril e o investimento total será superior a 15 milhões. Também está prevista operação tapa-buraco.

HAPVIDA

Depois de homenagear um mossoroense em sua primeira unidade hospitalar nesta cidade, denominando-a de Rafael Fernandes, o HAPVIDA deverá chamar de Professora Celina dos Guimarães Viana o novo hospital que entegará em breve à comunidade mossoroense.

EMERGÊNCIA

O Governo do Estado decidiu prorrogar a situação de emergência pela seca em 148 municípios do RN. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado, com a justificativa da escassez hídrica que já perdura por sete anos e a crise existente no setor pecuário.

COCAÍNA

O Rio Grande do Norte entrou na rota da cocaína. Hoje se é o segundo estado brasileiro com a maior quantidade apreendida dessa substância. A maior parte das apreensões foram está registrada entre as que foram feitas no Porto de Natal, mostrando a audácia dos traficantes.

ENERGIA

Considerado o maior produtor de energia eólica no país, o Rio Grande do Norte terá mais investimentos nessa área. A empresa espanhola do grupo Enerfil anuncia investimentos de R$ 1 bilhão, nos municípios de São Bento do Norte, João câmara e Caiçara do Norte.

DESPESAS

Embora a imprensa esteja sempre noticiando a falta de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no Poder Executivo, sobretudo prefeituras municipais, foi no Poder Judiciário onde houve o maior estouro no teto de gastos, sobretudo na Justiça do Trabalho.

CIRO

O ex-ministro e ex-candidato à Presidência, Ciro Gomes, faz coro com o presidente da Câmara, deputado Rodrigues Maia, alertando que a proposta de reforma da Previdência encaminhada ao congresso pelo presidente Jair Bolsonaro falha em não tratar da aposentadoria militar.

SEGUNDA INSTÂNCIA

Está pautado para o dia o julgamento dos casos de condenados em segunda instância, que somam 22 mil pessoas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está entre os que aguardam a decisão que poderá deixa-lo em liberdade, até o final do processo.