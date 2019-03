JORNALISMO

A jornalista Laurita Arruda retomou o seu blog Território Livre, deixado de publicar há cinco anos. Entre os colaboradores estão os renomados jornalistas, Cassiano Arruda Câmara, Bebeto Torres e Ubirajara Carratu e o médico Domício Arruda. Sucesso garantido.

MULHERES

A violência doméstica aumento em 22%, no Rio Grande do Norte, nos últimos dois anos. Existem mais de 11 mil processos esperando julgamento. A coleta das informações sobre feminicídio é relativamente nova, pois o crime passou a ser uma qualificadora do crime de homicídio e incluído no rol dos crimes hediondos.

PLANTÃO

A governadora Fátima Bezerra anunciou a instituição de plantão de 24h na Delegacia de Assistência à Mulher da Zona Norte de Natal. E anunciou a criação de um núcleo de combate ao feminicídio dentro da Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

BERNARDO

O deputado estadual Bernardo Amorim afirma que, em Mossoró, não é situação nem oposição ao governo Rosalba Ciarlini. Mas, admitiu disputar a sucessão municipal no próximo ano. É uma afirmação de quem pretende liderar a oposição na cidade, até hoje totalmente desarticulada.

OPOSIÇÃO

O vereador Gilberto Diógenes, PT, assumirá a liderança da oposição na Câmara Municipal de Mossoró. Ocupando a vaga criada com a eleição de Isolda Dantas como deputada estadual, Diógenes exercerá a função que os vereadores mais antigos não aceitaram assumir.

SANÇÃO

Ao declarar que a matéria sobre o pagamento de percentual de férias e décimo terceiro salário retroativos, retroativos a 2015, o Secretário Fernando Mineiro declarou que a matéria ainda merece debate mais amplo. Será que a governadora Fátima terá coragem de vetar o projeto?

REFORMA

O ministro Paulo Guedes disse que falta garantir apenas mais 48 votos para a aprovação do projeto de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Se esse número está correto, o governo já pode anunciar que venceu a batalha da reforma que será aprovada em breve.

PRESSÃO

Há vários tipos de convencimento usados pelo Governo para obter favores do Congresso. Exemplo: o presidente Bolsonaro irá aos EUA e, esse mesmo período, o vice Hamilton Mourão vai à China. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumirá a presidência da República.

MILITARES

O presidente Bolsonaro autorizou o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, a incluir os militares na reforma da Previdência. Com isso, Marinho estabeleceu o dia 20 de março próximo para encaminhar ao Congresso as modificações acertadas com os militares.

CONFIABILIDADE

Não é somente no Brasil que a população desconfia de alguns órgãos de imprensa. Nos Estados Unidos, uma pesquisa on-line realizada pela agência Reuters constatou que a população confia mais nos militares, na Suprema Corte do que na imprensa norte-americana.

TELEVISÃO

A mesma pesquisa constatou que 60 dos entrevistados acreditam que os jornalista geralmente pagam suas fontes, diferente de outros países onde os jornalistas recebem dos que desejam ver o nome divulgado. 40% se informam pela televisão e 12% participam das redes sociais.