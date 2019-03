MULHER

Abrimos a coluna prestando a homenagem mais que merecida às mulheres, na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Haverá uma Marcha Mundial das Mulheres, defendendo o fim da violência contra as mulheres, o respeito aos direitos civis, reprodutivos e sexuais das mulheres.

MÉRITO

Há quem não goste do ex-governador Robinson Faria, o que é normal na vida pública. Agora, transferir para a atual governadora Fátima Bezerra o mérito pela diminuição da violência no Rio Grande do Norte, nos dois primeiros meses doanos, é forçar a barra além do possível.

BERNARDO

O deputado Bernardo Amorim tem declarado não apoiar, mas, também, não ser oposição à prefeita Rosalba Ciarlini, declarou estar montando uma força política em Mossoró no sentido de disputar a prefeitura nas eleições de 2020. O nome poderá ser o seu ou outro do partido.

EXPLICAÇÕES

Para o político, uma das situações mais desconfortáveis é a obrigação de apresentar explicações sobre suas palavras ou atitudes. O presidente Bolsonaro está quase sempre nessa situação, justificando ou corrigindo declarações atrapalhadas apresentadas de supetão.

FPM

Os prefeitos municipais estão satisfeitos com os depósitos do FPM que serão feitos hoje. No primeiro repasse de março, houve aumento de 20,08% em relação ao mesmo período do ano passado. A soma de todos os repasses do FPM ao longo de 2019 têm apresentado crescimento.

UERN

O MPRN quer que a Justiça obrigue a Universidade Estadual a providenciar, no prazo de 120 dias, reparo na cobertura de todas as salas de aulas e blocos administrativos do Campus Central, em Mossoró. O reitor Pedro Fernandes ainda não sabe de onde virão os recursos para as obras.

RESERVATÓRIOS

As últimas chuvas caídas no RN aumentaram a capacidade hídrica dos 45 reservatórios monitorados pelo Governo do Estado. Segundo o IGARN, esses reservatórios já estão com cerca de 50% de suas capacidades, com o detalhe que as chuvas ainda continuarão por alguns meses.

VENTRÍLOQUO

O general Mourão, Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, de tanto explicar as declarações do presidente, minimizando seus efeitos, passou a ser chamado de “ventríloquo”. Chegou a pedir à imprensa para que não fosse obrigado a esse papel, mas teve que recuar e voltar a exercer a “função”.

QUEDA

Pesquisa realizada pela CNT/MDA mostra queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro com apenas 39% dos brasileiros avaliando seu governo como ótimo ou bom. Nesse mesmo período inicial de governo, Dilma Rousseff obteve 49,1%, em pesquisa de fevereiro de 2011.

MILITARES

A reforma da Previdência dos militares está se constituindo em obstáculo para o andamento do projeto na Câmara dos Deputados. Entre os pontos questionados está a contagem por tempo de serviço para o tempo em que o aluno frequentou a Escola Militar.