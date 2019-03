ENCERRAMENTO

A governadora Fátima Bezerra posou ao lado do prefeito de Natal, Álvaro Dias, na solenidade de encerramento do carnaval de Natal. Também estiveram na festa alguns vereadores da capital e secretários do Município. Foi o primeiro carnaval da gestão dos dois administradores.

DILEMA

A governadora Fátima Bezerra continua no dilema sobre as exigências do governo federal para ajudar o Rio Grande do Norte a sair da crise financeira em que se encontra. Essa solução passa por medidas fiscais para contenção de despesas com pessoal e Previdência, que dobraram nos últimos oito anos.

PISO

Destacando-se na área educacional desde que foi eleita deputada estadual, passando por deputada federal e senadora, a governadora Fátima Bezerra ainda não implantou o novo piso nacional do Magistério, reajustado em 4,17% e em vigor desde 1º de janeiro de 2019.

GASTOS

A imprensa costuma divulgar os gastos dos deputados com as cotas de seus gabinetes. Na primeira prestação Fábio Farias foi o que mais gastou, seguido por Walter Alves. Na sequência, aparecem Beto Rosado, Rafael Mota, Benes Leocádio, General Girão e João Maia.

LEMBRANÇAS

Os mais antigos lembram do início do governo Jânio Quadros. Não existiam as mídias sociais e os grandes jornais não circulavam por Mossoró. Quase tudo era acompanhado pela “A Hora do Brasil”, depois, “A Voz do Brasil”, desde a proibição de brigas de galos, uso do biquíni ou uso da lança perfume.

COLLOR

O ex-presidente Collor chegou a ter seu estilo de governo parecido com o de Jânio Quadros, sobretudo no que se refere ao desrespeito ao Congresso Nacional e à interpretação de que tudo poderia ser feito, pois tinha o apoio da população, não precisando dos políticos.

BOLSONARO

O presidente Bolsonaro, depois de recuperado da cirurgia a que se submeteu após atentado à faca, em Juiz de Fora, começa a apresentar um estilo, no mínimo polêmico, provocando altas e baixas em relação ao seu governo. Para tanto, usa o Twitter, método perigoso de comunicação quando utilizado com irresponsabilidade.

OBSCENIDADE

Bolsonaro será sempre polêmico em suas atitudes. Ontem, compartilhou um vídeo onde dois homens aparecem em atos obscenos diante de uma multidão durante o carnaval. Para o jurista Miguel Reale Júnior essas postagens do presidente justificam o seu impeachment.

MOTIVO

Há que atribua a publicação do presidente às inúmeras críticas que recebeu no carnaval, com sátiras ao caso Queiroz, foliões fantasiados de caixa-eletrônico e cheques-laranja. O caso atingiu proporções internacionais e promotores do carnaval temem pelo prejuízo futuro.

FAMÍLIA

Os principais problemas do atual governo estão diretamente relacionados com a participação dos filhos no governo. Os caprichos familiares criaram a primeira grande crise que resultou na demissão do ministro, Gustavo Bebianno, possivelmente por ciúmes do vereador Carlos Bolsonaro.