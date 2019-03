IMPOSTO

O senador Jean-Paul Prates, do PT, criticou o caráter facultativo da contribuição sindical instituída pelo governo Jair Bolsonaro. A decisão foi um duro golpe para os sindicatos que não terão mais o desconto obrigatório diretamente no salário dos trabalhadores.

PERDA

Somente no primeiro ano da reforma os sindicatos perderam 90% da contribuição sindical. Para sobreviver, os sindicatos estão cortando custos com pessoal, imóveis e atividades, promovendo fusões de sindicatos e criando áreas de coworking em prédios próprios.

REELEIÇÃO

O prefeito Álvaro Dias, de Natal, satisfeito com o resultado das últimas pesquisas realizadas na capital, declarou que concorrerá à reeleição em 2020. Álvaro é do Seridó, mas reside em Natal há vários anos. Chegou ao poder com a renúncia do prefeito Carlos Eduardo para disputar o governo do Estado.

RETROVISOR

Os secretários do governo Fátima Bezerra, repetem o que fizeram seus antecessores. Não deveria ser surpresa para eles as dificuldades financeiras que enfrentam. E reclamam de Robinson Faria, que responsabilizava Rosalba, que culpava Wilma, que se queixava de Garibaldi.

NEGOCIAÇÃO

Os assessores do presidente Bolsonaro estão impressionados com a voracidade dos novos deputados, eleitos com um discurso “do novo”, por verbas da União. Como o governo não tem os 308 votos necessários para aprovar a PEC da Previdência, voltou ao estilo do toma lá dá cá.

INDICAÇÕES

Por ser uma casa genuinamente política, 80% dos cargos da Câmara dos Deputados são indicados por políticos e apenas 20% de cargos concursados. No executivo, os indicados políticos correspondem e menos de 2% do total.

AGULHAS

Foliões, em Caicó, foram atendidos no Hospital Regional com queixas de furadas com agulhas de seringa, em meio ao carnaval. Como medida de prevenção, todos foram submetidos à profilaxia pós-exposição para prevenção de urgência à exposição pelo HIV, hepatites virais e outras infecções.

FALECIMENTO

O médico, professor universitário e ex-deputado federal e estadual Pedro Lucena morreu nesta segunda-feira (4), em Natal, aos 97 anos de idade. Lucena estava com problemas renais e respiratórios e estava sendo atendido constantemente, com várias internações hospitalares.

VATICANO

O Papa Francisco determinou a abertura total dos arquivos secretos do Vaticano, no período do pontificado de Pio XII, acusado por alguns de ter-se omitido na condenação do Holocausto judeu, durante a Segunda Guerra Mundial. Para Francisco, a Igreja não tem a história.

GENERAL

Mais um militar assumirá cargo federal no Rio Grande do Norte. Depois da posse do almirante Elis Treidler Oberg na presidência da Codern, o general de brigada Daniel Almeida Dantas deverá assumir a diretoria do departamento Nacional de \infraestrutura de Transportes, DNIT.