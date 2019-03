GOVERNADORA

A governadora Fátima Bezerra marcou presença no carnaval de Ponta Negra; “eu não resisti e vim conferir esse bloco que admiro muito. Estou adorando poder testemunhar a alegria das pessoas, a animação das crianças, famílias em peso aproveitando a festa”, declarou.

PREFEITA

A prefeita Rosalba Ciarlini preferiu passar os dias de carnaval na praia do Tibau. Sua residência tem sido bastante visitada por amigos e políticos da região que desejam saber alguma novidade sobre a sucessão municipal. O detalhe é que a eleição será no próximo ano.

PAGAMENTO

A governadora Fátima Bezerra continua indiferente às reclamações dos servidores que cobram a divulgação de um calendário para o pagamento dos salários atrasados, deixados pelo governo Robinson Faria. E já anunciou a data para os pagamentos referentes a março.

SOUZA

O deputado estadual Sousa Neto está sendo condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte a pagar, no prazo de 5 dias, multa de R$ 5 mil por irregularidade na compra de passagens aéreas adquiridas em 2006, enquanto prefeito de Areia Branca.

MORO

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, torce para que o Congresso analise sua proposta que altera vários pontos do Código Penal. Tentou garantir sua discussão, entregando-o antes do presidente Bolsonaro encaminhar a reforma da Previdência, mas não deverá conseguir rapidez na tramitação.

RIGIDEZ

Entusiasmado com os resultados obtidos na operação Lava Jato, Moro chegou a acreditar que, no Executivo, seria possível imprimir o mesmo ritmo na obtenção de resultados que considera positivos. E lançou o desafio, tornando mais rígidos as leis penais, com medidas que seus antecessores não ousaram pôr em prática.

FLÁVIO

O senador Flávio Bolsonaro costumava frequentar a Marquês do Sapucaí, no carnaval do Rio de Janeiro. Este ano preferiu não se expor em público e comprou passagem para os Estados Unidos. Voltará ao Brasil no dia 6, quarta-feira de cinzas. Flávio é investigado pelo Coaf.

BIOMETRIA

A Justiça Eleitoral iniciou a etapa 2019/2020 do recadastramento biométrico do eleitorado, previsto para ocorrer em 755 municípios brasileiros. Além de atualizar as informações de sua inscrição no Cadastro Eleitoral, o eleitor será fotografado e terá as impressões digitais colhidas

EMBAIXADA

No auge da crise com o presidente Bolsonaro, o ex-ministro Gustavo Bebianno foi convidado a ocupar uma embaixada na Itália, recebendo um não peremptório. Passados alguns dias, o convite para uma embaixada na Europa foi renovado e Bebianno, desta vez, poderá aceitar o convite.

FEBEAPA

Durante a ditadura militar o jornalista Sérgio Porto, ou Stanislaw Ponto Preta, criou o Febeapá, “Festival de besteiras que assola o país”, para satirizar atos dos generais e políticos que mandavam no país. Em 1965, por exemplo, agentes do Dops foram ao Teatro Municipal em SP prender o ator da peça Electra, Sófocles, falecido em 406 a.C.