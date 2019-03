CURIOSIDADE

Para quem estranha o fato de senadores, deputados federais governadores e prefeitos disputarem cargos às câmaras municipais, o ex prefeito de Natal Gentil Ferreira, em dois mandatos (1931-1932 e 1935-1940), depois foi vereador, também em dois mandatos (1948 a 1954).

CARNAVAL

Houve tempo em que a mídia divulgava o destino dos políticos durante os dias de carnaval. Hoje, isso parece não interessar aos eleitores que preferem brincar os dias de frevo longe dos políticos, tradicionais ou eleitos recentemente.

TIRO

Encontra-se no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, o Coordenador da Administração Penitenciária, conhecido como PQD, após sofrer “disparo acidental de arma de fogo, conforme nota da SEJUC. O incidente ocorreu por volta de 23 horas durante ronda policial.

ENGANADO

Ao afirmar que foi enganado ao votar favorável ao projeto que concede terço de férias e 13ºº salário com efeito retroativo aos anos de 2017 e 2018, o deputado Bernardo Amorim além de mostrar inexperiência, coloca os colegas deputados em situação desconfortável, como trapaceiros.

ATRASADO

O deputado Allyson Bezerra, em conversa com amigos, declarou que abriria mão do pagamento do terço de férias e 13º salários atrasados. O amigo revoltou-se e perguntou se ele o considerava imbecil. Como abrir mão de atrasado se ele ainda não era deputado?

INSTITUIÇÕES

Instituições sociais do RN irão procurar o deputado estadual Allyson Bezerra. Como ele afirmou que não receberá o que considera benefícios irregulares e que transferirá os valores para instituições sociais elas querem saber o que fazer para recebimento desses recursos.

DÉBITO

A CAERN tem cerca de R$ 525 milhões acumulados para receber de grandes devedores. Metade desse valor, R$ 274 milhões é dívida de órgãos públicos dos Municípios, Estado e União. A outra metade é de devedores privados. Esse total está atualizado até dezembro de 1918.

DESPESAS

O presidente da CAERN, Roberto Linhares, lembra que a CAERN é uma empresa pública e não pode haver demissão de pessoal. A redução será no custeio, com água, telefone, energia, material de consumo e combate às fraudes. Aumentar as receitas e diminuir as despesas para que se tenha um superávit positivo.

MULHERES

Na onda conservadorista do atual Congresso, o senador Major Olímpio, do PSL/SP quer acabar com a cota feminina da lei eleitoral. E justifica, “cada mulher que você não consegue nos 30% você está perdendo candidatura masculina”. E, acreditem, há mulheres que concordam com essa tese.

VACINAS

A morte de Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente Lula, por meningite meningocócica está provocando corridas de famílias às clínicas de vacinação. No Brasil, os casos mais comuns dessa meningite são dos tipos A B, C, W e Y. O SUS disponibiliza vacina para o tipo C.