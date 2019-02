PRIVATIZAÇÃO

Em pronunciamento na Câmara Municipal de Mossoró, a vereadora Sandra Rosado voltou a defender a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e criticou a ideia de privatização da Universidade, como sugerida por um deputado estadual no início desta semana.

STYVENSON

O senador Styvenson Valentim (Pode-RN) apresentou projeto que altera a lei que regula o ingresso nas universidades. Pretende que metade das vagas ociosas, por transferência ou desistência de alunos nos cursos seja reservada a candidatos que integrem famílias de baixa renda. Ora, se as vagas existem, por que não ocupá-las em sua totalidade?

CALENDÁRIO

Os servidores públicos do Estado participaram de audiência Pública na Assembleia Legislativa para discussão sobre o atraso salarial e a situação financeira do Estado. Não aceitam que o governo não apresente calendário para pagamento dos atrasados; “a fome do trabalhador é hoje”.

BLOQUEIO

Ainda em início de administração, a governadora Fátima Bezerra começa a sentir os efeitos dos bloqueios determinados pela justiça. Foi determinado bloqueio na conta única do Estado em valor superior a R$ 9 milhões para assegurar recursos da Segurança Pública.

ZENAIDE

A deputada federal Zenaide Maia se deu bem com a posição contrária ao governo Temer, elegendo-se senadora da República. No Senado, pretende continuar o discurso de oposição ao governo Jair Bolsonaro, atualmente em alta, mas que poderá se desgastar no futuro.

GIRÃO

Em seu Twitter, o General Girão Monteiro, deputado federal pelo Rio Grande do Norte, comunica que protocolou pedido de impeachment de quase metade dos ministros do Supremo Tribunal Federal que atropela o Congresso legislando, ao invés de julgar.

TRERN

Saiu a lista tríplice para juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do RN, na categoria de advogado. Em primeiro lugar, Fabrízio Antônio Feliciano; em segundo lugar, Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira; e em terceiro lugar, Edmar Eduardo de Moura Vieira.

GREVE

Professores municipais anunciam greve geral a partir de 8 de março. Reivindicam reajuste do Piso (4,17%), com data base em janeiro, já determinado pelo Governo Federal, cumprimento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração e abertura de diálogo com o sindicato da classe.

MULHER

O presidente Jair Bolsonaro anunciou o nome do líder do governo no Congresso. A escolha recaiu sobre uma mulher, a deputada federal Joice Hasselmann, uma paranaense eleita pelo estado de São Paulo. Joyce será responsável pelo entendimento com parlamentares sobre a reforma da previdência.

FILHO

Depois da crise com o ex-ministro Bebianno, o presidente Bolsonaro mostra que o filho Carlos continua a ter seu total apoio. Será ele o responsável de fazer a defesa da reforma da Previdência nas redes sociais. Os aliados reclamam a falta de comprometimento do presidente com a reforma.

TRAPALHADA

A oposição está acusando o deputado Coronel Tadeu (PSL-SP) de haver assinado, na lista de inscrição de oradores da Câmara dos Deputados o nome de ao menos quatro colegas de partido, falsificando suas assinaturas. O próprio Coronel Tadeu admite que assinou para os colegas.

DENÚNCIA

Executivos da OAS delataram 21 políticos por recebimento de propina da empresa. Agora, é preciso analisar o assunto com mais detalhes. Acusar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de haver recebido propina de apenas R$ 50 mil, não é fora do contexto?

BOMBA

Uma nova delação poderá ter a repercussão de uma bomba atômica. O ex-governador Sérgio Cabal, do Rio de Janeiro, foi ouvido pelo juiz Marcelo Bretas e pelo Ministério Público. Cabral espera ser recompensado com a diminuição de sua pena, como já ocorreu com outros delatores.