SANDRA

A ex-deputada e atual vereadora Sandra Rosado foi julgada inocente pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Os desembargadores, à unanimidade, anularam a sentença em primeiro grau que condenava a vereadora a 9 anos e 2 meses de prisão. O voto do relator foi baseado no erro da denúncia e da condenação.

DNIT

O matagal que tomou conta das margens da Rodovia do Contorno Wilson Rosado está colocando em risco a vida dos que trafegam por essa BR. É importante que o DNIT adote providências no sentido de corrigir o problema o mais rápido possível.

COMBUSTÍVEIS

A vereadora Aline Couto, em pronunciamento na Câmara Municipal, cobrou do Procon Estadual envio ao Ministério Público do relatório da fiscalização de postos de combustíveis em Mossoró, em janeiro deste ano, para apurar o valor cobrado pelo produto em Mossoró.

ANIMAIS

O vereador João Gentil anunciou a criação de uma frente parlamentar em defesa dos criadores de animais, como caprinos, ovinos, bovinos e suínos, no sentido de fortalecer a atividade em nossa cidade, possibilitando maior representativa política à área.

CRISE

Por conta da crise econômica, apenas 11 dos 167 municípios que compõem o Rio Grande do Norte estão comprovadamente aptas a receberem recursos oriundos do Governo Federal. Os três maiores, Natal, Mossoró e Parnamirim estão nessa situação de irregularidade.

TROCA

O deputado federal Benes Leocádio, o mais votado nas eleições de 2018, está mudando de legenda. Deixa o PTC e assina a ficha de filiação ao PRB. A troca foi necessário pelo fato de o PTC não haver atingido a cláusula de barreira estabelecida na lei eleitoral.

CALAMIDADE

A Assembleia Legislativa do RN referendou o decreto governamental de calamidade financeiro na sessão plenária de ontem, terça-feira (26). Abstiveram-se nessa votação os deputados estaduais Kelps Lima, Cristiane Dantas e Hermano Morais.

REFORMA

Os militares poderão criar dificuldades para a reforma da Previdência. Estão adiantando ao governo o que aceitam e o que rejeitam na proposta que será enviada ao Congresso. Para um técnico da equipe econômica, os próprios militares é que estão definindo essas mudanças.

COMISSÃO

Uma semana depois de solenemente entregue pelo presidente Bolsonaro, o texto da reforma da Previdência não teve qualquer prosseguimento no Congresso, por entraves dentro da própria base governista na Comissão de Constituição e Justiça, que ainda não foi instalada.

DESEMPREGO

De Acordo com dados do IBGE, o índice de desemprego no Brasil aumentou de 11,7% para 12%, no trimestre encerrado em janeiro. O número de desempregados é de 12,7 milhões de pessoas, o que representa alta de 2,6% em relação ao trimestre anterior.