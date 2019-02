MENSAGEM

A prefeita Rosalba Ciarlini fará, hoje, a leitura anual de sua mensagem à Câmara Municipal, reabr4indo assim os trabalhos legislativos dos vereadores. A mensagem consiste na prestação de contas do ano de 2018 e as expectativas de gestão para o ano de 2019.

OPOSIÇÃO

A prefeita Rosalba Ciarlini administra Mossoró sem oposição atuante na Câmara Municipal. Até mesmo os que concorreram à prefeitura em Mossoró e foram derrotadas por Rosalba não conseguem articular um bloco oposicionista, o que dificultará na escolha de candidato a prefeito no próximo ano.

RELATÓRIO

Técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional que vieram ao Rio Grande do Norte analisar as costas do Governo do Estado concluíram “ser possível um ajuste de receitas e despesas até os meses de março/abril. Depois desse período o quadro é imprevisível.

DUODÉCIMO

No documento apresentado, os técnicos mostram que o duodécimo dos Poderes apresentam a peculiaridade de haver sobras de caixas nos outros Poderes, enquanto o déficit no Poder Executivo é considerável. A sugestão é de que as sobras de caixa, quando não devolvidas ao Poder Executivo sejam consideradas adiantamento de duodécimos.

AUDIÊNCIA

A governadora Fátima Bezerra será recebida nesta terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, devendo ser acompanhada pela bancada federal. A governadora parece que começa a entender a necessidade de desarmamento de espírito para que possa haver apoio do Governo Federal ao RN.

CONVITES

Uma prática salutar, não utilizada pelo ex-governador Robinson Faria é o convite aos deputados e senadores do estado para que acompanhem o governador nas audiências com ministros de Estado. Depois, Robinson ficou alegando que era boicotado pela bancada federal.

INSTÂNCIA

Com o término do mandato de governador, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou à primeira instância o processo em que Robinson Faria é réu por obstrução de justiça na Operação Anteros, um desdobramento da Operação Dama de Espadas.

PREVIDÊNCIA

A governadora Fátima poderá ouvir do ministro Paulo Guedes que uma das soluções para a crise na previdência no estado será a cobrança de uma alíquota extra, que poderá ir até 8% para cobrir o rombo existente. A governadora tem se pronunciado contra esse aumento.

INTERROGAÇÃO

Depois da demissão de Gustavo Bebianno da Secretaria-Geral da Presidência da República ficou a dúvida se, realmente, o motivo foi a existência de candidaturas “laranja” na ~´ultimas eleições ou simplesmente um capricho ciumento do filho Carlos Bolsonaro.

TURISMO

Os que defendiam a permanência de Gustavo Bebianno alegavam que mais grave, em termos de “laranja”, é a situação do ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também envolvido em denúncias de irregularidades com verbas de campanha.