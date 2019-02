EÓLICA

O Rio Grande do Norte registrou novo recorde energético, semana passada, passando a ser o Estado com maior capacidade eólica instalada no Brasil, maior geração de energia por fonte eólica do país e a maior matriz eólica nacional. São 4 GW produzidos em 151 parques eólicos.

DILEMA

A governadora Fátima encontra-se numa encruzilhada em relação à reforma da Previdência. O RN tem 53.558 pensionistas e 52.346 servidores na ativa. O número de aposentados é maior do que os que estão em atividade. O ideal seria de quatro trabalhadores na ativa para cada aposentado.

LARISSA

A ex-deputada estadual Larissa Rosado foi convidada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, para ocupar o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência. Larissa segue hoje para Natal para tomar posse nessa função.

DISCURSO

Os deputados estaduais Kelps Lima e Allyson Bezerra insistem em falar em uma nova maneira de fazer política. Pois bem, os dois viajam terça-feira à Brasília, para tratar de “assuntos de interesse do mandato parlamentar”, cada um recebendo diárias de R$ 2,9 mil pagas pela casa. Fora o valor da passagem.

BOLSONARO

O presidente Bolsonaro passou a admitir que haverá necessidade de abrir espaços no governo para que os deputados federais e senadores votem favoravelmente nos projetos de lei da reforma da Previdência e da lei Anticrime e Anticorrupção. Tudo como sempre foi feito.

CONSENSO

Segundo publicado na coluna Painel, da Folha de São Paulo, integrantes da Casa Civil querem que as bancadas de cada estado se reúnam e decidam quais as indicações que pretendem fazer e encaminhem os nomes ao Palácio do Planalto. Imaginem uma bancada como a de São Paulo, com 70 deputados

PESQUISA

Encomendada pelo Senado Federal, pesquisa mostra que 29% dos brasileiros apontam como prioridade para os próximos anos a geração de empregos. Depois, reivindicam melhorias na saúde (18%), na educação (17%) e combate à corrupção (16%). 71% consideram o Congresso importante para a Democracia.

MDB

O partido do Movimento Democrático Brasileiro sofreu esvaziamento nas últimas eleições, perdendo o comando do Legislativo e elegendo apenas três governadores estaduais. No Rio Grande do Norte não foi diferente, elegendo apenas um deputado federal e dois estaduais.

VOTAÇÃO

Em 2014, Walter Alves foi eleito com 191.064 votos, mas sua votação caiu para 79.333 votos. O ex-deputado federal (11 mandatos) e ex-ministro Henrique Alves está disposto a trabalhar para soerguer o partido, devendo ter a ajuda do ex-senador Garibaldi Alves Filho.

IDOSO

Será hoje, segunda-feira (18) a entrega pela Prefeitura de Mossoró de um Centro de Convivência do Idoso (CCI), que funcionará com serviços de convivência para idosos, mulheres, jovens e crianças que atenderá às famílias do Conjunto Wilson Rosado e adjacências.