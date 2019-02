ROYALTIES

A governadora Fátima Bezerra sancionou duas leis que permitirão ao Governo do Estado buscar a antecipação dos recursos dos royalties do petróleo. Oficialmente, o objetivo é tentar colocar em dia os salários atrasados dos aposentados e pensionistas do Estado.

COBRANÇA

Os maiores devedores do Rio Grande do Norte têm seus débitos inscritos na dívida ativa. O valor total é superior a R$ 4 bilhões e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Secretaria Estadual de Tributação entregaram na tarde de ontem, quarta-feira (13)a relação das 123 empresas com os maiores débitos fiscais e tributários com o Estado.

LIMITE

Outra medida da governadora em relação à Assembleia foi pedir a devolução de Projeto de Lei do Executivo diminuindo de 20 para 10 salários mínimos o limite para expedição de requisições de pequeno valor (RPVs). A pressão exercida pela OABRN foi importante nesse recuo.

COMPROMISSO

Os deputados e senadores do Rio Grande do Norte se compromete com a pauta dos municípios. É a repetição do que sempre acontece no início de uma nova legislatura. O mesmo se repete em relação às bancadas dos demais estados brasileiros.

VICE-LÍDER

O senador potiguar Jean-Paul Prates, foi indicado pelo partido dos trabalhadores, vice-lídeer da minoria no Senado. Prates também fará parte, como titular, da Comissão Mista de Orçamento do Congresso e das Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), de Infraestrutura, de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicaçao e Informática.

MISSA

Será celebrada, hoje, missa de Sétimo Dia pelo falecimento de Ilná Gurgel Rosado. Em Mossoró, às 17 horas, na Igreja de São José. Em Natal, no memso horário na Igreja de Santa Terezinha. Ilná era mossoroense, irmã de Laíre Rosado e Laéte Rosado, este, recentemente falecido.

GREVES

A onda de greves volta a ser realidade no país, à exceção dos estados e municípios onde o partido dos trabahadores exerce a direção. Em Mossoró, no próximo dia 20, haverá Parada de Advertência da Educação, dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

MINISTRA

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, cumpre agenda no Rio Grande do Norte neste final de semana. Hoje, estará em Mossoró, visitando a Agrícola Famosa, maior produtora brasileira de melão irrigada. Pernoita em Mossoró e, amanhã, irá a Pendências visitar a carcinicultura local.

PRIVATIZAÇÃO

“Se o Banco do Brasil fosse privatizado, seria mais eficiente e todos ganhariam”, disse o seu presidente, Rubem Novaes. O BB registrou um lucro líquido de R$ 13,5 bilhões em 2018, alta de 22,2% em relação ao ano anterior. Mas, vender o banco não está nos planos de Bolsonaro, disse.

RESPONSABILIDADE

A primeira crise política no governo Bolsonaro não foi provocada pela oposição, mas pela própria família do presidente. O responsável foi o filho Carlos, que desmentiu o ministro Gustavo Bebianno pelo Twitter, sendo sua mensagem retuitada pelo paí. Bolsonaro esqueceu sua condição de presidente da Repúblaca.

REAÇÃO

Os militares que fazem parte do governo Bolsonaro reagiram à intromissão do filho do presidente, lembrando que filho não é cargo. Eles próprios ficam em situação desconfortável, sabendo que poderão ter suas posições questionadas por qualquer dos filhos de Jair Bolsonaro, os que realmente têm mais prestígio junto ao Presidente.