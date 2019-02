FALECIMENTO

A coluna registra com pesar e solidariedade à família de Pedro Fernandes pelo seu falecimento ocorrido ontem (7), em Natal. Pedro residiu em Mossoró, onde foi diretor da Escola Superior de Agricultura (ESAM, hoje Ufersa), vereador em Mossoró e Secretário de Agricultura na gestão Garibaldi Filho.

SERVIDORES

O Rio Grande do Norte não está entre os nove estados que solicitaram ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade de redução dos salários e da carga horária dos servidores. Essa proposta não iria resolver nosso problema, afirmou a secretaria estadual de Administração.

ASSEMBLEIA

A Assembleia Legislativa decidirá na próxima terça-feira (12), em sua primeira reunião de líderes na atual legislatura, a seleção de matérias de iniciativas dos deputados e do Poder Legislativa que terão prioridade para discussão e votação na Casa.

OPOSIÇÃO

A bancada da oposição elegeu o deputado Kelps Lima como líder do grupo. Fazem parte do grupo os deputados Tomba Farias (PSDB), José Dias (PSDB), Coronel Azevedo (PSL), Hermano Morais (MDB), Getúlio Rego (DEM) Cristiane Dantas (Solidariedade), Kelps Lima (Solidariedade) e Alysson Bezerra (Solidariedade).

PROJETOS

As legislaturas atuais, no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa serão caracterizadas pela apresentação de grande número de projetos de lei pelos parlamentares. Até o momento, essa tem sido a marca registrados dos que foram eleitos ou reeleitos nas últimas eleições.

SUBSTITUIÇÃO

Numa demonstração de que não se faz política de modo diferente, em Pau dos Ferros, houve troca na direção do Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade. Sai o indicado pelo deputado Galeno Torquato e entra o apontado pelo deputado Raimundo Fernandes.

INDICAÇÃO

O presidente Bolsonaro fará sua primeira indicação para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Os candidatos farão parte de uma lista tríplice, selecionada entre dezessete advogados, que será encaminhada ao presidente da República. O mando é de dois anos.

MICARLA

Depois de execrada publicamente e afastada do cargo de prefeita de Natal pela Justiça, a ex-prefeita Micarla de Sousa foi absolvida pelos desembargadores da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Foi negado, à unanimidade, recurso do Ministério Público Estadual que acusava Micarla de improbidade administrativa.

DÉFIT

A saúde pública, no Rio Grande do Norte, inicia o ano de 2019 com péssimas notícias. Entre elas, a da existência de um déficit de R$ 400 milhões. É bom lembrar que o artífice do orçamento deste ano foi elaborado e defendido pelo ex-deputado Fernando Mineiro.

INTERCORRÊNCIAS

Os médicos do presidente Bolsonaro não escondem a preocupação com a série de complicações, todas administráveis, no pós-operatório do paciente. Ontem, foi diagnosticada uma pneumonia, que poderá estender o prazo de internação, hoje no 12º dia.

LEI ANTICRIME

O professor de direito penal, Miguel Reale Jr, afirmou ao ministro Sérgio Moro que a impunidade não está na lei nem no sistema judiciário, “e sim na ineficiência da polícia e das investigações no Brasil: de 1 a 2% dos assaltos à mão armada são solucionados no país. O projeto não toca nessas questões.”