EMPRÉSTIMO

O governo Fátima Bezerra conta com empréstimo junto ao Banco Mundial, a partir de 2021, quando a capacidade de investimentos do Estado estará zerada. A governadora Rosalba Ciarlini fez empréstimo semelhante, mas só foi liberado no governo Robinson Faria.

PROJETOS

Os novos deputados federais e estaduais estão com sede em apresentar projetos de lei. O fato pode ser uma característica da “nova política” que vem sendo apregoada por toda parte. Em Natal, o deputado estadual Sandro Pimentel apresentou 40 novos projetos de lei.

ENFRAQUECIMENTO

Em nível nacional, a análise corrente é que a decisão do governo em encaminhar ao mesmo tempo, dois projetos de lei importantes, o Anticrime e o da Reforma da Previdência, não foi uma estratégia correta. A divisão poderá enfraquecer o debate em torno desses projetos.

PROJETOS

Em nível estadual, o raciocínio é semelhante. O deputado Sandro apresentou 40 projetos, mas terá que escolher uns dois ou três para, nos quatro anos de mandato, tentar aprovar algum deles. É impossível, no parlamento, um único deputado conseguir aprovar 40 projetos em uma mesma legislatura.

NORDESTE

Os nove governadores do Nordeste se reuniram ontem, quarta-feira, 06, em Brasília, no chamado Fórum dos Governadores. Discutiram extensa pauta que apresentarão ao presidente Bolsonaro, incluindo revisão tributária, prorrogação do Fundeb e reforma da Previdência.

FREQUÊNCIA

A primeira reunião do Fórum de Governadores do Nordeste foi presidida pelo governador do Ceará, Camilo Santana e, no final, foi elaborada a Carta dos Governadores do Nordeste. Ficou acertado que esses encontrem se tornem mais frequente, ficando agendada a próxima para o mês de março, no Maranhão.

FÁTIMA

No Fórum, a governadora Fátima Bezerra registrou que a crise fiscal por que passa o RN “é tão forte que nos levou a decretar calamidade financeira, por isso a necessidade imperiosa de os estados terem receitas extras e o projeto de lei que trata da cessão onerosa possibilitará exatamente isso.”

EMERGÊNCIA

Os institutos de meteorologia admitem um bom inverno em 2019, mas o governo estadual não quer arriscar. Vai decretar, por mais 180 dias, a situação de emergência em 147 municípios. A decisão foi do Comitê Estadual para Ações Emergenciais de Combate aos Efeitos da Seca.

AFASTAMENTO

A imprensa noticiou a demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por conta de denúncias de irregularidades publicadas no jornal Folha de São Paulo. Mas, Marcelo foi exonerado para tomar posse como deputado federal, licenciando-se e retornando ao ministério.

RENOVAÇÃO

Embora a renovação no Senado tenha atingido o elevado índice de 85%, somente nove dos novos eleitos nunca exerceram cargos eletivos. Os demais haviam ocupado cargos de governador, prefeito, deputado federal e senador em algum mandato anterior.